Borusan Grubu’nda 2 haftalık babalık izni

Borusan Kümesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarına bir yenisini ekledi. 1 hafta olan yasal babalık müsaadesine 1 hafta daha ekleyen Borusan, bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakit geçirmesini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.

Borusan, Babalar Günü’nü 2 haftalık babalık müsaadesi uygulamasını tüm çalışanlarına duyuyarak kutladı.

Sürdürülebilirlik stratejilerini 200 yıllık bir şirket olmak ismine ele alıp İklim, İnsan ve İnovasyon (i3) kıymet alanlarına odaklanan Borusan, “insan” başlığı altında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yaratan projelerine bir yenisini daha ekledi. Doğumu takiben 1 hafta olan yasal babalık müsaadesine 1 hafta daha ekleyen Borusan, aldığı bu kararla hem babaların bebekleriyle daha çok vakit geçirmeye hakları olduğunu hem de bebek bakımında sorumluluğun paylaşılması gerektiğini savunuyor. Borusan Kümesi, Babalar Günü vesilesiyle 2 haftalık babalık müsaadesini tüm çalışanlarına duyurdu.

Borusanlı babalar bebeklerinin birincilerine yetişiyor

Pek çok baba, bebeğinin doğumundan kısa mühlet sonra işe dönmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bebeğin uyku saatine, kendi beşiğinde uyanışına ve daha pek çok birincisine şahit olamıyor. Ama Borusanlı babalar, 2 haftalık müsaadeleriyle bu özel anlara şahitlik ediyor.

Bebeği yeni doğan babalar, Borusan Kümesi tarafından verilen müsaadesi isterlerse yasal müddetle birleştirebiliyor ya da doğumdan itibaren 1 ay içinde diledikleri vakit kullanabiliyor. Borusan Holding ve Küme şirketlerinin tüm çalışanları için geçerli olacak bu uygulama kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği maksadına bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

Borusan Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejileri öncelikleri ortasında yer alan insan başlığı altında insan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişimi önceliklendiriyor, sağlıklı, keyifli ve inançlı çalışma ortamına sahip olmayı hedefliyor. 2015 yılında kurduğu Borusan Eşittir Platformu çalışmalarıyla bayan ve erkeğin tam manasıyla eşit ve yan yana olduğu bir dünya hedefleyen Borusan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem ferdî seviyede benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Borusan Eşittir yaklaşımıyla iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde fırsat eşitliğini gözetmeye yönelik kapsayıcı siyasetler benimseme ve bu tarafta adım atma konusunda taahhütte bulunan Borusan, bu paralelde 2020 yılında hayata geçirdiği Cinsiyet Gözlüğü Programı kapsamında da iş ömründe toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alarak bu mevzuda tahlile katkıda bulunmayı hedeflemişti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı