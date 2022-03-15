Borusan Mannesmann 2020-2021 Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Açıkladı:

BORUSAN MANNESMANN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, sektöründe bir ilke imza atarak sürdürülebilirlik raporu yayımladı. Borusan Grubu’nun iklim, insan, inovasyon odak alanlarına paralel hayata geçirdiği çalışmaları kayıt altına alan kurum, 2021 yılında da sürdürülebilirlik çalışmalarını çevresel, sosyal ve yönetişim açısından sürdürmeye devam etti.

Türkiye çelik boru pazarının lideri Borusan Mannesmann, çelik boru sektöründe bir ilke imza atıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarını stratejik bir şekilde ele alan ve bu çalışmaları rapora döken şirket, yıllık bazda hazırladıkları raporlarıyla şirketin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı ve sektörüne sürdürülebilirlik konusunda liderlik etmeyi hedefliyor.

300 ton CO2 emisyon salımı önlendi

Borusan Grubu’nun iklim, insan, inovasyon odak alanlarına paralel bir şekilde çalışmalarını hayata geçiren Borusan Mannesmann, sürdürülebilirlik konularının yönetimi alanında da köklü değişiklikler yaptı. Faaliyetlerinin merkezine sadece iş sürdürülebilirliğini değil, toplum ve çevrenin de sürdürülebilirliğini dahil eden şirket, iklim başlığında 2020 yılında Kurumsal Karbon Ayak izini ISO 14064 standardına göre doğruladı. Bununla birlikte iyi uygulama çalışmalarıyla yaklaşık 300 ton CO2 emisyon salımını önledi.

Çalışanlara yönelik 55 bin saatlik eğitim

Borusan Mannesmann, insan başlığında ise çalışanlarına toplam 55.811 saat eğitim verirken 629 çalışanın 1.741 saat çevre içerikli eğitim almasını sağladı. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarını 22.236 insan-saatlik eğitime tabii tutan Borusan Mannesmann İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi de yayınladı.

Amerika’da 3.kez yılın boru üreticisi

İnovasyon odağında yeşil bina sertifikalı yapılarla uyumlu ürünler geliştiren Borusan Mannesmann, pandemi başlangıcıyla birlikte hayata geçirdiği Sağlık Olsun Bilekliği sayesinde sosyal mesafeyi koruyarak toplum sağlığının korunmasına katkı sağladı. CoIN platformu üstünden girişimci ekosistemini besleyen şirket, İSG ve üretim faaliyetlerindeki çalışmaları ile MESS Altın Eldiven ve Altın Öneri Ödüllerine layık görüldü. Amerika’da faaliyetlerini yürüten Borusan Mannesmann Pipe US ise 2016 ve 2017 yıllarından sonra 2020 yılında da ‘Çelik Mükemmellik Ödülleri’ kapsamında takdim edilen ‘Yılın Boru Üreticisi’ ödülünün 3. kez sahibi oldu. Küresel risk yönetimi ve danışmanlık firması Gallagher’ın orta ve büyük firmaların insan kaynakları yönetim stratejilerini değerlendirdiği araştırmaya göre de “Sınıfının En İyi İşvereni” seçildi.

İklim konusunda dünya ortalamasının üzerinde

Sürdürülebilirlik raporu yanı sıra 2021 yılında ilk kez katıldığı iklim ve su yönetimi ile ilgili stratejisini Carbon Disclosure Project (CDP) ile şeffaf bir şekilde paylaşan Borusan Mannesmann, CDP sistemi sonuçlarına göre iklim konusunda dünya ve sektör ortalamasının üzerinde performans ortaya koyarak B puan almayı başardı. Su konusunda ise sektör ortalamasında bir sonuç aldı. CDP raporlamasına ilk kez giren kurum, aldığı bu sonuçlarla da önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Türkiye’ye 30 bin ağaçlık kalıcı armağan

Borusan Mannesmann 2021 yılında tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye’ye kalıcı bir armağan bırakmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Borusan Mannesmann Hatıra Ormanı’nı oluşturdu. Mersin’de, yangınlara karşı daha dayanıklı olan kızılçam ağırlıklı 30 bin ağaçlık bir ormanın yeşermesi için dikim faaliyetinde bulundu.

Sürdürülebilirliğin her kurum için ciddiyetle ele alınması gereken bir kavram olduğunu belirten Borusan Mannesmann İnsan, Kurumsal Gelişim, Çevre ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nihan Alhan, “Hazırladığımız sürdürülebilirlik raporuyla sektörümüzde bir ilk olduğumuz için gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu ciddiyetle ele alıyor, kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu raporla gerek kurum içi gerek sektörde farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlarken ilerleyen yıllarda da raporlarımızı sunmaya devam ederek sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ne kadar yol aldığımızı görebileceğiz” dedi.

Borusan ve sürdürülebilirlik

Borusan Holding ve Grup şirketleri sürdürülebilirliği iş süreçlerinin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve doğayı iş süreçlerine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışan Borusan, dünyadan ilham alıyor, geleceğe ilham veriyor.

Tedarikçilerini de sürdürülebilirlik yolculuğuna katabilmek adına Borusan Mannesmann, oluşturduğu Tedarikçi Sürdürülebilirliği Endeksi ile tedarikçilerinin öncelikli alanlarındaki çalışmalarını takip edip gelişimlerine ışık tutmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl tedarik ettiği hammaddelerin hem sera gazı emisyonlarını hem de döngüsellik oranını ortaya koymak adına çalışmalar yürüten şirket 2022 yılında bu verileri olumlu yönde değiştirmek adına hareket edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı