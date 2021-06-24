Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi 3. Ayak Yarışları İçin Zandvoort’ta

Kurulduğu günden bu yana geçen 13 yılda 18 şampiyonluk kazanan, bugüne kadar 4 kıta ve 20 ülkede tam 36 yarış pistinde 369 yarışta start alan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden birinci ve tek grup olarak dönemin 3. ayak yarışlarına çıkmaya hazırlanıyor. 20 Haziran’da Hollanda’nın Zandvoort Pisti’nde gerçekleşecek uğraşta pistin şiddetli yapısı ve bölgenin değişken iklim şartları dikkat çekiyor.

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç atletleri desteklemek ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek hedefiyle kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nin Zandvoort Pisti’nde gerçekleşecek 3. ayak yarışları için son hazırlıklarını yapıyor.

41 araba ve 82 atletin katılacağı GT4 Avrupa Serisi’nin 3. ayak yarışlarında, 11 kapı numarasıyla Yağız Gedik ve Hasan Tansu, 12 kapı numarasıyla Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler BMW M4 GT4 yarış arabaları ile PRO-AM kategorisinde ve genel klasmanda podyum için uğraş edecek.

Formula 1 yarışlarına da konut sahipliği yapan Zandvoort Pisti, teknik açıdan olduğu kadar iklim şartları açısından da pilotları en çok zorlayan pistlerin başında geliyor. 20 Haziran Pazar günü birer saat sürecek olan yarışların birinci etabı 11:20 – 12:20, ikinci etabı ise 18:05 – 19:05 saatleri ortasında gerçekleşecek.

GT4 Avrupa Serisi’nin 4. ayak yarışları ise 28-31 Temmuz tarihleri ortasında Belçika’nın Spa-Francorchamps Pisti’nde gerçekleşecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı