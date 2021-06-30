Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi 3. Ayak Yarışlarını Tamamladı

Kurulduğu günden bu yana geçen 13 yılda 18 şampiyonluk kazanan ve 4 kıtada, 20 ülkede toplam 369 yarışta start alan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nin Hollanda Zandvoort Pisti’ndeki dönemin üçüncü ayak yarışlarını tamamladı.

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç atletleri desteklemek ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek hedefiyle kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden birinci ve tek Türk grubu olarak çaba ediyor.

Hollanda’nın Zandvoort Pisti’nde gerçekleşen dönemin 3. ayağının birinci yarışında Cem Bölükbaşı uğraş sırasında rakibi ile yaşadığı temas sonrası, hasar alan arabası ile sıra kaybetti lakin Berkay Besler ile birlikte PRO-AM kategorisini 5’inci, genel klasmanı ise 14’üncü sırada tamamlamayı başardı. Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi ise günün birinci yarışını PRO-AM kategorisinde 11’inci, genel klasmanda ise 25’inci sırada bitirdi.

İkinci yarıştan evvel teknik grubun kısa müddette onardığı araba ile Cem-Berkay ikilisi PRO-AM kategorisinde 6’ıncı, genel klasmanda ise 14’üncü olurken, Yağız-Hasan ikilisi Hasan’ın yoldan çıkması ve aracın hasar alması nedeni ile çabayı tamamlayamasalar da yarışın yüzde 75’ini bitirmeyi başardıkları için kategorilerinde 12’inci, genel klasmanda ise 34’üncü sırada yer aldılar.

GT4 Avrupa Serisi’nin 4. Ayak yarışları Belçika’nın Spa-Francorchamps Pisti’nde 28-31 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı