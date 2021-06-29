Borusan Sanat müzik bursu başvuruları açıldı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın yetenekli genç müzisyenlere yurtdışında yüksek lisans eğitimi emeliyle verdiği Borusan Müzik Bursu’nun müracaatları açıldı. Borusan Müzik Bursu için müracaatlar 21 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihleri ortasında dijital ortamda alınacak.
Borusan Sanat’ın bağlı olduğu Borusan Kocabıyık Vakfı’nın her yıl yetenekli genç müzisyenlere yurtdışında yüksek lisans eğitim imkanı sunmak üzere gerçekleştirdiği Borusan Müzik Bursu’nun müracaatları açıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için gerçekleştirilecek müracaatlar 21 Haziran -18 Temmuz 2021 tarihleri ortasında dijital ortamda alınacak.
Burs kapsamında seçici şuranın başarılı bulduğu öğrencilerin yurtdışında belirlenmiş seçkin okullardan birinde lisansüstü eğitim sarfiyatları karşılanıyor.
Uzman müzisyenler yetiştirmek gayesiyle sağlanan Borusan Müzik Bursu’ndan bugüne kadar 41 genç müzisyen yararlandı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı