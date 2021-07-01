Borusan sanat’ta bu hafta

Borusan Sanat, Haziran ayına ağırladığı birbirinden kıymetli sanatkarlar ile veda ediyor. 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Borusan Klasik’te BİFO’nun Garrett Keast idaresinde canlı yayınlanacak konserin yanı sıra; 27 Haziran Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv’de, Borusan Quartet’in “Vasks’tan Say’a” başlıklı konseri dinleyicisi ile buluşacak.

Borusan Klasik’te radyo konserleri Haziran ayı boyunca devam ediyor. 24 Haziran Perşembe günü Garrett Keast idaresindeki BİFO, Samuel Barber, Igor Stravinsky ve Aaron Copland’ın yapıtlarını yorumlayacak. Aaron Copland’ın klasikleşen Amerikan senfonik yapıtı olan ve yaylı çalgılar orkestrası için hazırladığı “Hoe-Down” yapıtı ile başlayacak konserde, Copland’ın bir öbür yapıtı Appalachian Spring seslendirilecek. Konserde Garrett Keast’in şefliğinde BİFO ayrıyeten, Samuel Barber’in Adagio’sunu yorumlarken, Stravinsky’nin neoklasik periyoda ilişkin konçertosu Dumbarton Oaks’u ile izleyicisine veda edecek.

Konser öncesinde ise Aydın Büke ve Serhan Bali ile keyifli bir söyleşi Borusan Klasik’te dinleyicileri bekliyor.

Borusan Quartet, borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi görüntü platformu borusansanat.tv, yayınladığı fiyatsız konser kayıtlarıyla dünyaca ünlü solist ve şefleri ağırlayarak farklı devir ve tarzlarına ilişkin yapıtları dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Borusan Quartet Haziran ayının son konserinde, repertuvarının sevilen yapıtlarıyla dinleyenleriyle hasret giderecek. 27 Haziran Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak “Vasks’tan Say’a” başlıklı konserde Fazıl Say’ın oda müziği yapıtlarından; yaylı çalgılar dörtlüsü repertuvarına armağanı “Boşanma” başlıklı yapıtı ve Pēteris Vasks’ın Borusan Quartet’in albümünde de yer alan 4. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek. Konser öncesi yayınında ise Nisan Ak keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Gülşah Erol, Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. 25 Haziran Cuma günü saat 23.00’te, çello sanatkarı Gülşah Erol, daha evvel yayınlanan ve büyük beğeni toplayan farklı devir ve tiplerdeki seçkileri bir sefer daha dinleyicilerle Borusan Müzik Evi’nde buluşacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, taşınabilir ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için tekrar App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ RADYO YAYINI / Borusan Klasik

24 Haziran 2021 Perşembe 14.00

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Garrett Keast şef

COPLAND Rodeo Balesi’nden “Hoe-Down”

BARBER Yaylı Çalgılar için Adagio, op.11

COPLAND Appalachian Spring

STRAVINSKY Konçerto, Mi bemol Majör, “Dumbarton Oaks”, 8.v.38

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

27 Haziran 2021 Cumartesi 11.30

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Nisan Ak

Borusan Quartet

VASKS 4. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü

SAY Boşanma, op.29, yaylı çalgılar dörtlüsü için

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı