Borusan Sanat’tan dopdolu bir program!

Hem fiziki hem de çevrimiçi konserlerine devam eden Borusan Sanat’ın bu haftaki programı dopdolu! Borusan Quartet’in 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de piyanist Iraz Yıldız’ı konuk edeceği “Piyanoyla Bir Akşam” başlıklı konserin yanı sıra, Borusan Müzik Evi’nde 17 Mart Perşembe günü saat 21.00’de Rycardo Moreno Trio ve Cenk Erdoğan, ardından 18 Mart Cuma günü saat 21.00’de Anıl Eraslan “Eponj” ve Michael Zerang izleyicisi ile buluşuyor.

Borusan Quartet’ten “Piyanoyla Bir Akşam”

Borusan Quartet’in 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndaki konserinde Maurice Ravel, Edvard Grieg, Erik Satie ve Frédéric Chopin’in yapıtlarından bir seçki izleyicisi ile buluşacak. Borusan Quartet, genç ve başarılı piyanist Iraz Yıldız’ı konuk edeceği bu konserde, sanatçı ile birlikte Schumann’ın incelikli fikirleriyle bezediği Piyanolu Beşlisi’ni seslendirecek.

Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke 19.00-19.30 arası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndaprogram üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

Birbirinden farklı projeler yeniden Borusan Müzik Evi’nde!

Grammy Ödüllü müzisyenler Borusan Müzik Evi’nde!

17 Mart saat 21.00’de Borusan Müzik Evi, Grammy ödüllü Türkiyeli bir müzisyen ve Latin Grammy ödüllü bir İspanyol gitarcıyı sahnesinde bir araya getiriyor. Anadolu’nun binlerce yıllık ezgilerini günümüze taşıyan, onları farklı kültürlerle birleştirerek ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Cenk Erdoğan, Bağlantılı Kopukluk albüm projesinden Rycardo Moreno Trio ile buluşuyor. Fiziksel olarak birbirinden oldukça uzak, ancak tarih ve kültürleri ile birbirine oldukça yakın iki ülkeden bu iki cesur müzisyen, dil farklılığına ve mesafenin uzaklığına rağmen birlikte kültürün ve müziğin kopmaz bağını yeniden kuruyorlar.

Berlin’de doğan bir proje, Borusan Müzik Evi’nde!

18 Mart saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde Marie Takahashi, Anıl Eraslan ve Antonio Borghini’den oluşan Eponj ve Michael Zerang izleyicisi ile buluşuyor. 2019’dan bu yana çalışmalarına hız veren Berlin merkezli topluluk Eponj, yazılı ve sözlü besteleri doğaçlama ile bütünleştirmede farklı olasılıkları keşfeden yepyeni ve güçlü bir doğaçlama hareketinin kahramanları arasında. Eponj, davulcu Michael Zerang ile iki yıl önce Berlin’de yaptıkları ortak çalışmadan sonra, Borusan Müzik Evi’ndeki bu konserde dörtlü olarak çalacaklar.

borusansanat.tv bu hafta dopdolu!

Brom’un Borusan Müzik Evi’ndeki ilk konseri borusansanat.tv’de!

Borusan Sanat ve KOD Müzik işbirliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak, bu sezon da Borusan Müzik Evi’nde serüvenine devam ediyor! 19 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Nova Muzak serisinin 32. konserinde Borusan Müzik Evi, Brom’u ağırlıyor. 2008’de kurulan ve Dmitry Lapshin, Ivan Bursov, Felix Mikensky, Bogdan Ivlev’den oluşan Brom, Rus avangart caz/doğaçlama müzik sahnesinin yeni kuşak en önemli isimlerinden biri.

Üçlü olarak müzikal kariyerine başlayan topluluk, kadrosunu genişleterek elektroniklerde ve tuşlu çalgılarda Felix Mikensky’yi Brom’a ekledi. Geçtiğimiz yıl Japon trompet ustası Toshinori Kondo ile kayıtlar yapan Brom, ilk defa Borusan Müzik Evi’nde izleyicisiyle buluştuğu bu konserle borusansanat.tv’de iki hafta boyunca yayında olacak.

Konser öncesinde Back on Stage ekibinin gerçekleştirdiği söyleşiler de borusansanat.tv’de 19.30’dan itibaren yayında olacak.

“Rüyalarımdaki Müzik” borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine buluşmaya devam eden Borusan Sanat, bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. 20 Mart Pazar saat 11.30’da “Rüyalarımdaki Müzik” adlı konserinde BİFO,muhteşem teknikleri, uyumları ve olağanüstü enerjileriyle müzik dünyasında kendilerine sarsılmaz bir yer edinen ikili, Katia ve Marielle Labèque’i konuk ediyor.BİFO’nun şeflik kürsüsünde Karel Deseure yer alırkenkonserin diğer konukları arasında ise dünya müzik sahnesinin en önemli gitar virtüözlerinden ikisi David Chalmin ve Bryce Dessner bulunuyor. Klasik müzikten avangarda uzanan kariyerinde Shannon Wright, Thom Yorke, Barbara Hannigan, Matt Elliott ve Richard Reed Parry ile pek çok başarıya imza atan Chalmin ve Oscar ödüllü The Revenant’ın bestecisi, Eighth Blackbird ile 2016 En İyi Oda Müziği Performansı ve üyesi olduğu The National ile 2018 En İyi Alternatif Müzik Albümü dalında Grammy’nin sahibi olan Bryce Dessner BİFO ile buluştuğu “Rüyalarımdaki Müzik” borusansanat.tv’de bir hafta boyunca yayında olacak.

Sungu Okan ise saat 11.00’de yayınlanacak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de yer alacak.

PİYANOYLA BİR AKŞAM

14 MART 2022 Pazartesi 20.00

KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI

BORUSAN quartet •

IRAZ YILDIZ piyano ◊

AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi

19.00-19.30

RAVEL Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Fa Majör •

GRIEG Peer Gynt Suite no.1 op.46 ◊:

IV. In The Hall Of The Mountain King

SATIE Gymnopédie, no.1 ◊

CHOPIN Balad no.1, Sol minör, op.23 ◊

SCHUMANN Piyanolu Beşli, Mi bemol Majör, op.44 •◊

RYCARDO MORENO TRIO FEAT. CENK ERDOĞAN

17 MART 2021 Perşembe 21.00

BORUSAN MÜZİK EVİ

RYCARDO MORENO TRIO:

RYCARDO MORENO flamenko gitar

DAVID DOMINGUEZ perküsyon

TONY ROMERO piyano & keys



CENK ERDOĞAN perdesiz gitar

ANIL ERASLAN “EPONJ” FEAT. MICHAEL ZERANG

18 MART 2021 Cuma 21.00

BORUSAN MÜZİK EVİ

EPONJ:

MARIE TAKAHASHI viyola

ANIL ERASLAN çello

ANTONIO BORGHINI bas MICHAEL ZERANG davul

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİMLER:

NOVA MUZAK #32

BROM

19 MART 2021 Cumartesi 20.00

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

19.30 Konser Öncesi Söyleşi: Back On Stage

BORUSAN MÜZİK EVİ

RÜYALARIMDAKİ MÜZİK

20 MART 2021 Pazar 11.30

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Sungu Okan

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

KAREL DESEURE şef

KATIA & MARIELLE LABÈQUE iki piyano

DAVID CHALMIN gitar

BRYCE DESSNER gitar

NIELSEN An Imaginary Trip to the Faroe Islands

DESSNER St. Carolyn by the Sea, iki gitar için

DESSNER İki Piyano için Konçerto

STRAVINSKY Petruşka Süiti (1910-11), 4 Sahnelik Burlesk

