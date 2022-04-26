Bosch Bursa Fabrikası 50. yılını kutluyor.

Bosch, yarım asırdır Bursa’ya kalıcı ekonomik ve sosyal katkı sunuyor, ileri teknolojiyi üretiyor ve geliştiriyor

Yatırım: Son 23 yılda 2,2 milyar avro.

Yeni ürün: Benzinli motorlar için yüksek basınçlı pompa seri üretimi.

Bursa fabrikasındaki çalışan sayısı: 7.000.

Eğitim: Tüm çalışanlara dünya çapında dijitalleşme ve yapay zekâ eğitimleri.

Ar-Ge Merkezi: 230 çalışan istihdam ediliyor.

Bosch Teknik Eğitim Merkezi, bugüne kadar 393 öğrenci mezun etti.

Toplumsal olaylara duyarlı Bosch, çalışanlarıyla sosyal ve çevresel projeler gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de 1910 yılından bu yana faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden Bosch Grubu, 1972 yılında ilk yatırımını yaptığı Bursa’da 50’nci üretim yılını kutluyor. Yarım asırdır Bursa’da üretime, kalkınmaya, inovasyona ve istihdama önemli katkılarda bulunan Bosch, kent sanayinin lokomotif şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyor. Bosch, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın verilerine göre, Bursa’nın en büyük üçüncü şirketi konumunda bulunuyor.

Bosch’un Mobilite Çözümleri sektörü için dizel ve benzinli püskürtme sistemleri üreten Bursa Fabrikası, Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi üreticilerinden biri konumuna gelirken, kentte bu anlamda büyük bir ekosistemin doğup gelişmesine de anlamlı katkılarda bulundu. Bosch Grubu’nun üretim, Ar-Ge ve ihracat açısından dünya çapındaki önemli üslerinden biri olan fabrika, bugüne kadar ürettiği yaklaşık 500 milyon enjektörle Bursa’ya kalıcı ekonomik ve sosyal fayda sunuyor.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın Ticari Genel Müdürü Karin Gilges ve Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut, Bosch’un Bursa’da üretime başlamasının 50. Yılına ilişkin yaptıkları açıklamada, “Türkiye’de 50 yıldır teknoloji üretmekten, istihdam ve ihracata katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bosch Grubu’nun 136 yıllık deneyimini Bursa’ya taşırken, otomotiv yan sanayinin gelişmesinde de öncü rol oynuyoruz” dedi.

Katma değerli üretim ve teknolojiye yatırım

Bosch Grubu’nun, son 23 yılda Bursa’da gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı 2,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Ticari Genel Müdürü Karin Gilges, “Yatırımlarımızın odak noktasında katma değerli üretim ve yeni teknolojiler var” dedi. Fabrikada geçen yıl eylül ayında, benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretimine geçildi. Böylelikle Türkiye’de ilk defa dizel ve benzinli enjektör haricinde bir ürün gamı üretilmeye başlandı. Bu ürünlerin üretilmesinde hassas ayar ve ölçüm sistemleri, ileri teknoloji lazer kaynak sistemleri, akıllı kamera sistemleriyle donatılmış en yüksek teknoloji Endüstri 4.0 çözümleri kullanılıyor. Bu teknolojinin Türkiye’de kullanılması, Bosch’un Bursa Fabrikası’nın küresel üretim ağındaki yetkinliğini gösteriyor.

En fazla ihracat yapan 13. Şirket

Bosch’un Bursa Fabrikası’nda, 7.000’in üzerindeki çalışanın imal ettiği ‘Made in Türkiye’ ibareli ürünler, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinin de aralarında bulunduğu 48 marka tarafından tercih ediliyor. Bosch’un Bursa Fabrikası’nın bu performansı, Bosch’un Türkiye’nin toplam ihracatındaki yüzde 1,5 payına büyük katkı sağlıyor. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Ticari Genel Müdürü Karin Gilges, “Çoğunluğu ihraç edilen üretimimizle Bursa ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Geleceğin fabrikası: Uçtan uca çözümlerle veriden verim üretiyor

Bosch’un Bursa Fabrikası’nda yapay zekâ ve veri biliminden yararlanılarak, hem Ar-Ge hem de seri imalat süreçlerinde verimliği artırıp maliyeti azaltacak projeler üzerinde çalışılıyor. Türk mühendislerinin veri madenciliği ve makine öğrenmesinden yararlanarak hayata geçirdiği yapay zekâ projesi, geçen yıl seri üretime entegre edildi. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut, “Fabrikamızda, Bosch’un teknolojik olarak en üst seviyedeki imkanlarına sahibiz. Dünyanın içinden geçtiği büyük dijital dönüşümde trendleri belirleyen Bosch’un tüm bilgi ve tecrübesine hem katkıda bulunuyor hem de yararlanıyoruz. Mühendislerimiz, dünya çapındaki üretim ağının bir parçası olarak çalışıyorlar. Bünyesinde 230 çalışanı barındıran iki Ar-Ge Merkezimiz ile “Türkiye’de üretiyor, yüksek teknolojiye önderlik ediyoruz” dedi.

Bosch, 7.000’in üzerinde çalışanı birer dijital çözüm uzmanı olarak yetiştiriyor

Bursa’da halen 350 makine ve 320 montaj istasyonu ağa bağlı olarak çalışıyor. Fabrikadaki 7.000’i aşkın çalışanı, Endüstri 4.0 dönüşüm kapsamında hazır hale getirmek için yoğun eğitim programları düzenleniyor. Mustafa Bulut, “Fabrikamızda çalışanlarımıza, Bosch tarafından sağlanan fırsatlarla veri bilimi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi yeni beceriler kazanma konusunda eğitimler veriyoruz. Kendi yapay zekâ uzmanlarımız, Türkiye’deki çalışanlarımızı eğitiyor. Yapay zekâ uygulamaları ile veriler arasındaki ilişkilere bağlı kurduğumuz algoritmalar sayesinde veriden verim üretiyoruz” diye konuştu.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, teknolojik gelişmelere yön veren, dijitalleşmeyi ilke edinen, sürekli gelişimi hedefleyen ve kariyer olanaklarının çeşitliliğinin yüksek olduğu bir fabrika olması sebebiyle de gençler için tercih sebebi. Değişen dünya düzeninde esnekliğin önem kazandığı bugünlerde esnek çalışma şartları ve iş-özel hayat dengesinin korunması da önemli avantajlar sağlıyor. Teknik alanlarda gençler desteklenirken, spordan sanata, sosyal etkinliklerden sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda faaliyet gösteren Bosch Gönüllü Kulüpleri ile sosyal alanlarda gelişim imkânı sunuluyor.

50 yıldır Bosch Teknik Eğitim Merkezi’nden mezun olanlara fabrikada iş imkânı

Bosch, 50 yıldır ekonomik katma değer oluşturmanın yanı sıra Bursa ve Türkiye için kalıcı sosyal katkı da sunuyor. Bu kapsamda Bosch’un kurucusu Robert Bosch tarafından ilk kez Almanya’da başlatılan mesleki eğitim geleneği Bursa’da da sürdürülüyor. Bu amaçla faaliyet gösteren ve 50 yıl önce fabrika açılışında sözü verilen Bosch Teknik Eğitim Merkezi’nden (TGA) bugüne kadar 393 öğrenci mezun oldu. Fabrika bünyesinde teorik ve pratik teknik eğitimlerin yanında İngilizce başta olmak üzere spor ve sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da özel bir eğitim alan meslek lisesi öğrencilerine, Bosch bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânı sağlandı.

Toplumsal olaylara duyarlılık

‘Yaşam için Teknoloji’ üreten Bosch, sosyal sorumluluk stratejisi kapsamındaki çalışmalarını çevre, eğitim ve inovasyon olmak üzere üç temel alanda yoğunlaştırıyor. Çevre ve sürdürülebilirlik; Bosch Grubu’nun olduğu gibi Bosch Fabrikasının da en öncelikli çalışma alanlarından biri. Bu kapsamda yürüttüğü çalışmaların neticesinde Bosch Bursa Fabrikası 2020 yılından bu yana karbon nötr. Kağıtsız fabrika çalışmaları kapsamında, kağıt çıktı miktarını kontrol ve takip sistematiği ile 2021 yılında yüzde 11 oranında iyileşme sağlandı. Bu doğrultuda geçen son 4 yılda kâğıt tüketiminde toplamda yüzde 50’nin üzerinde tasarruf elde edildi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve özellikle dezavantaj yaşayan çocukların eğitim hayatlarının desteklenmesi konusunda da Bosch Bursa Fabrikası hem kurumsal düzeyde hem de çalışanlarının gönüllü faaliyetleriyle Bursa bölgesine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle engelli çocuklarının eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesini odağına alan Bosch Fabrikası bu kapsamda Bursa bölgesindeki birçok okula destek olmaya çalışıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında öğretmenlerin özellikle teknik alandaki yetkinliklerinin artırılmasına destek oluyor.

İnovasyon kapsamında, fabrika içinde yaptığı çalışmaları, düzenlediği Endüstri 4.0 turlarıyla paydaşlarına ve öğrencilere açan Bosch Bursa Fabrikası, özellikle bölgesindeki üniversitelerde okumakta olan öğrencilerin inovasyon çalışmalarına bağış ve sponsorluk desteğinde de bulunuyor.

Ayrıca orman yangını, deprem gibi afetlerde her zaman toplumun yanında olan duyarlı çalışanların bu faaliyetlerine, fabrika yönetimi de destek veriyor. Karin Gilges, “Çalışma arkadaşlarımız toplumu ilgilendiren olaylarda, kalplerini koyarak gönüllülükle büyük dayanışma gösteriyor. Toplumsal olaylar karşısında duyarlı bir yaklaşım sergileyen tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyor ve her zaman onları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Bosch’un Türkiye’deki başarı öyküsü devam edecek

Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlayan Bosch Grubu, bugün ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Sanayi Teknolojileri’, ‘Tüketim Malları’ ve ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’ alanlarında beş ayrı şirketle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyet gösteriyor. Ayrıca Bursa’da iki tane, Manisa ve Tekirdağ’da toplam dört Ar-Ge Merkezi, İstanbul’da ve Bursa’da iki Tasarım Merkezi bulunuyor.

Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın, Bosch Grubu için ‘amiral gemisi’ olduğunu vurgulayan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve Temsilcisi Daniel Korioth da “Bosch Grubu olarak, Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz ve üretim için, kalkınma için, yenilik için, istihdam için çalışmalarımıza ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Türkiye’deki başarı hikayemizi büyütmek konusunda kararlı ve istekliyiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı