Bosch Car Service, ilk defa bir okulda hizmet veriyor

OSB Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde Bosch Car Service açıldı

Bosch Car Service’in gelirleri OSB Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi’ne (Topkapı Okulları) hem kaynak oluyor hem de meslek lisesi öğrencileri yerinde eğitim alıyorlar.

Bosch tarafından okula lift, hidrolik test aygıtı, egzoz emisyon aygıtı üzere ekipman ve kıyafet dayanağı de sağlandı.

Kurulan serviste teknisyen olarak vazife alan okulun dört öğretmeni nezaretinde öğrenciler; filtre takma, yağ değiştirme üzere temel gereksinimleri karşılayabiliyorlar.

Araç bakım hizmetlerinde farklı konseptleriyle dikkat çeken Bosch Car Service, bu defa İkitelli OSB Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi (Topkapı Okulları) içerisinde açıldı. Bosch Car Service’in geliri hem okula kaynak oluyor hem de meslek lisesi öğrencileri yerinde eğitim alabiliyorlar. Okul öğretmelerinin de vazife aldığı tesis, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nden büyük ilgi görüyor.

Topkapı Okulları’nda Bosch Car Service kurma çalışmalarına başlayan Bosch Otomotiv Yedek Kesim iş ünitesi takımı, talebi birinci duyduklarında çok şaşırdıklarını anlatıyor. Bosch Otomotiv Yedek Modül Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Yöneticisi Arda Arslan, “Okullarda eğitim merkezleri kurma projelerine aşinayız lakin okul içerisinde öğrencilerin de çalışmalarda yer alabileceği bir ticari işletme kurma fikri bir birincidir. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın üretim yönergesi kapsamında meslek liselerindeki bu üslup oluşumları desteklediğini öğrendik ve çabucak onaylarımızı alıp çalışmalara başladık.” diyor.

Okuldaki fiziki durum müşahedelerinin yapılması ve yasal düzenlemelerin tamamlanmasının akabinde, 6 hafta içerisinde tesis Bosch standartlarına nazaran düzenlendi. Bekleme salonundan araç kabul alanına, atölyelerden dış düzenlemesine kadar Bosch Car Service konsepti oluşturuldu. Bosch tarafından okula lift, hidrolik test aygıtı, egzoz emisyon aygıtı üzere ekipman ve kıyafet takviyesi de sağlandı. Şu anda tesis, araç kabulü yapabiliyor ve fatura kesebiliyor.

Tesisin oluşturulmasından sonra hazırlanan kılavuz ile operasyonun nasıl ilerleyeceği ve öğrencilerin hangi kademelerde rol alacağı belirlendi. Kurulan serviste teknisyen olarak misyon alan okulun dört öğretmeni nezaretinde öğrenciler; filtre takma, yağ değiştirme üzere temel gereksinimleri karşılayabiliyorlar.

Öğrencilerin gelişimlerinin takibinin yapılması için de bir program hazırlandı ve okulun kullanımına sunuldu. Hazırlanan program ile hangi öğrencinin serviste ne kadar çalıştığı raporlanabilecek. Arda Arslan, “Bosch Car Service’leri, Türkiye’de 67 vilayette 321 servis noktasıyla hizmet veriyor. Yıl sonu prestijiyle da amacımız 380 servise ulaşmak. Kesimin gelişimi ve geleceği için bu servislere istihdam yaratmak da hayli değerli. Topkapı Okulları’nda kurduğumuz tesisimizle öğrencilerin şimdi okul hayatlarında Bosch markasını ve teknolojilerini tanımalarını, teorik ve pratik gelişimlerini takip etmeyi ve ileride onlara muhtemel iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

İkitelli OSB Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi (Topkapı Okulları); Türkiye’nin en büyük, laboratuvar ve aygıt sayıları bakımından ise en uzman OSB Meslek Lisesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Özel proje okulunda eğitim gören yaklaşık 3300 öğrencinin fiyatı devlet tarafından karşılanıyor. Topkapı Okulları Özel İkitelli OSB Yerleşke Okul Müdürü Eray Şeker ise okullarında kurulan Bosch Car Service ile ilgili şunları söyledi: “Bu projeyle çok sıra dışı bir işe imza attığımızın farkındayız. Ulusal Eğitim Bakanlığı ve devletin başka kurumlarınca bu iş birliği ile ilgili daima tebrik ve takdir alıyoruz. Bosch Otomotiv Yedek Kesim iş ünitesi heyetim evresinde ve devam eden tüm süreçte bizlere vermiş oldukları dayanaklar için çok teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı