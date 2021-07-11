Bosch, cellcentric’e yakıt hücresi bileşenleri sağlayacak

Bosch, Daimler Truck AG ve Volvo Group AB’ye ilişkin ortak teşebbüs cellcentric ile entegre güç elektroniğine sahip elektrikli hava kompresörleri için uzun periyodik tedarik kontratı imzaladı.

Bosch’un sağlayacağı hava kompresörleri, ağır vasıtalar ile otoyol içi ve yol dışı uygulamalar için geliştirilecek yakıt hücresi sistemlerinde kullanılacak.

Büyük ölçekli üretimin 2025 yılında başlaması öngörülüyor.

Stuttgart, Almanya – Yakıt hücreleri, dünyanın dört bir yanında yollarda yer almaya başladı. Bosch, entegre güç elektroniğine sahip elektrikli hava kompresörlerine yönelik aldığı büyük siparişle, bu alandaki geliştirme çalışmalarında yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor. Bu kompresörler, yakıt hücresi sisteminin oksijen kaynağını yönetiyor. Bosch, yüksek teknolojiye sahip bu kesimin tedariki konusunda cellcentric ile uzun müddetli bir kontrat imzaladı. Yüzde 50’si Daimler Truck AG’ye ve yüzde 50’si Volvo Group AB’ye ilişkin bir ortak teşebbüs olan cellcentric, bedel zincirinin tamamında tüm faaliyetlerden sorumlu. Ortak teşebbüs, yakıt hücresi sistemlerinde Bosch üzere önde gelen küresel üretici olmayı ve bunun sonucunda 2050 yılı prestijiyle ulaşımı iklim nötr ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Hava kompresörü, gelecekte ağır vasıtalarda ve sabit uygulamalarda kullanılacak olan cellcentric yakıt hücresi sisteminin bir kesimi olacak. Büyük ölçekli üretimin 2025 yılı civarında başlaması planlanıyor.

Yakıt hücreleri, ticari araçları iklim nötr hale getiriyor

Yakıt hücrelerinde hidrojen; elektrik gücü, su ve ısı üretmek için atmosferik oksijen ile yansımaya giriyor. Çevreci ya da bir öbür sözle yenilenebilir güç kullanılarak üretilen hidrojenle bir yakıt hücreli güç aktarma sisteminin çalıştırılması, aracı iklim nötr hale getiriyor. Elektrikli hava kompresörü, gerekli ölçüde filtrelenmiş hava sağladığından yakıt hücresi sisteminin temel kesimlerinden birini oluşturuyor. Bosch Güç Aktarma Tahlilleri Kısmı Lideri Dr. Uwe Gackstatter, “Bosch, bu parçayı geliştirmek için büyük bir uğraş harcıyor. Elektrikli hava kompresörünü ticarileştirme konusunda çalışan, çeşitli ünitelerden uzmanların yer aldığı 15 farklı gruba sahibiz” dedi. Bosch, 20 ve 30 kilovat olmak üzere hava kompresörünü iki güç sınıfında sunuyor. 30 kilovat sınıfı 450 ila 850 volt ortasındaki voltajlara uygunken, 20 kilovat sınıfı ise 250-450 volt yahut 450-850 volt için kullanılabiliyor. Kompresör çarkı, 100.000 rpm’nin üzerinde suratlara ulaşıyor. Gackstatter, “Yüksek süratli bir elektrikli motorun entegre güç elektroniği ile bir ortaya gelmesi, rekabetçi üretim maliyetlerinde kolay sistem entegrasyonunu mümkün kılıyor.” dedi. Buna ek olarak, Bosch güç elektroniğinde kullanılan silisyum karbür yarı iletkenler de bu güçlü bileşeni epey tesirli hale getiriyor ve cellcentric’in aradığı özellikleri sunuyor.

Yüksek teknolojili eser, işleri garanti altına alıyor

Hava kompresörlerinde teknik açıdan en büyük zorluk, hava rulmanlarına ve güç elektroniğine sahip yüksek süratli elektrikli motorların üretimini, özel üretimden büyük ölçekli üretime ölçeklendirmektir. Genel teknik karmaşıklık, ticari araçlarda kullanılan dizel enjeksiyon sistemine benzeri olduğundan, bu sistemlerin istihdam üzerindeki tesiri olumludur. Gackstatter, “Bu umut vaat edici bileşen, Homburg fabrikamızda işleri teminat altına alıyor” dedi.

Bosch, taşınabilir ve sabit yakıt hücreleri üzerinde çalışıyor

Bosch, hidrojenin bir güç taşıyıcı olarak parlak bir geleceğe sahip olduğuna inanıyor ve bu alanda değerli yatırımlar yapıyor. Şirket, 2021’den 2024’e kadar taşınabilir yakıt hücresi uygulamalarına yaklaşık 600 milyon avro, elektrik ve ısı üretimine yönelik sabit olanlara ise 400 milyon avro yatırım yapmayı planlıyor. Araçlar için tahlil portföyü, ferdî sensörlerden eksiksiz yakıt hücresi modülü için elektrikli hava kompresörü ve yığınlar üzere temel bileşenlere kadar farklılık gösteriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı