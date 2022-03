BOSCH Çevre Çocuk Tiyatrosu Dünya Tiyatrolar Günü’nü Kutluyor

2008 yılından bu yana, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini tiyatronun gücüyle çocuklara aşılayan Bosch Ev Aletleri, Dünya Tiyatrolar Günü’nünde tiyatronun önemine değiniyor. 14 yıldır devam eden Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ile çocuklarla doğa arasındaki bağın güçlenmesine destek olan Bosch, bu özel günde tüm çocukları Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun Spotify kanalındaki oyunları dinleme davet ediyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu iş birliği ile hayata geçen, Türkiye’yi 5 kez dolaşan, 600’ün üzerinde temsille yaklaşık 200 bin çocuğa ulaşan tiyatro, turnelere devam ederken bir yandan da dijital dünyadan tüm çocuklara ulaşıyor.

Her bir oyunda farklı çevre sorunlarına odaklanan eğitici, öğretici tiyatro çocuklar tarafından çok seviliyor. Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatronun önemine değinen ve bu özel günü kutlayan Bosch’un Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar; “Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nu okul öncesi çocukların sürdürülebilir bir dünya konusunda bilinçlendirme hedefiyle başlattık. Tiyatronun gücünden yararlanarak çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağladık. 14 yıldır gördük ki, tiyatronun çocuklar üzerinde çok güçlü bir etkisi var. Çocuklarla aramızdaki en güçlü köprülerden biri. Bu sebeple Dünya Tiyatrolar Günü bizim için çok değerli. Tüm tiyatrocuların bu özel gününü kutluyoruz. Çocuklarımızı da Bosch Çevre Çocuk Tiyatro’sunun Spotify kanalındaki oyunları dinlemeye davet ediyoruz. Tiyatro ile geçen keyifli bir Pazar diliyoruz” dedi.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun oyunlarına imza atan; oyuncu, yönetmen ve Sakm Akademi Eğitmeni Yiğit Pakmen de tiyatronun çocuklar üzerindeki etkisine değindi; “Tiyatro toplumun her bireyinde olduğu gibi çocuklarda da duygulara hitap eder. Ezbere dayalı bir öğreticilik yerine, sebep sonuç ilişkisi kurdurur. Ayırılacak bir saatlik seyir zamanı ile; çocukların bakış açısı genişler, estetik düşünce gelişir, kolektif yaşam ve sanat bilinci aşılanır. Çocukların öğrenmesi toplumun öğrenmesi demektir.”

Tiyatronun var olduğu günden bugüne insan üstündeki en önemli etkisinin yol göstericilik olduğunu belirten oyuncu, yönetmen, Sakm Akademi Yaratıcı Drama Eğitmeni Melda Narin Güler; “Çocuklar için sosyal hayatın bir provası olması ve oyun oynama güdüsünü geliştirmesi en önemli sanatlardan biri olmasını sağlamıştır her zaman. Her yerde, zamanda ve mekanda oyun oynama hali, çocuk ve tiyatronun arasındaki bağın en ortak unsurudur. Söyleyecek sözünü, derdini ya da mutluluğunu sahne vesilesiyle aktarmak büyülü bir yol. Bu yüzden çocuklarımıza hitap eden her oyun onların gelişiminde çok önemli bi rol oynar. Geleceğin seyircilerini ve hatta belki oyuncularını yetiştirecek olan günümüz tiyatrosunun omuzunda ciddiye alınması gereken bir görevdir bu. Çok yaşasın tiyatro ki yaşasın çocuklar, insanlar, ağaçlar…” dedi.

