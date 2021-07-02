Bosch Partner Program’dan 3 Kat Puan Kampanyası

Isıtma, soğutma ve havalandırma bölümünün kazandıran sadakat kulübü Bosch Partner Program’ın üyelerine özel düzenlediği kampanyasında son günler.

Üyelerine sağladığı avantajlarla dalının tezli sadakat kulüplerinden biri olan Bosch Partner Program, Türkiye genelinde başlattığı 3 kat puan kampanyası 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Bosch Partner Program üyeleri, 1 Nisan– 30 Haziran tarihleri ortasında devreye alımını gerçekleştirdikleri Bosch Condens 2200i W modelinin 20 ve 24 kW kapasiteleri, Condens 2300i W ve Condens 2500 W kombileri için 3 kat puan kazanma talihi yakalayacaklar.

Kesimin Ayrıcalıklı Sadakat Programı: Bosch Partner Program

Bosch Partner Program, bölümdeki partnerlerine, satış ve montaj yaptıkça puan kazandıran, tıpkı vakitte üyelerine teknik eğitimler, teşvik seyahatleri, fabrika ziyaretleri ve iş geliştirmeye yönelik pek çok imkan sunan bir programdır. Bosch yetkili toptancı bayileriyle çalışan montajcı alt bayiler için geliştirilen bu sistem ile kesime sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı