Bosch Termoteknoloji’den klimalarla ilgili merak edilen sorular için bilgilendirme videoları!

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı prensip edinen Bosch Termoteknoloji, YouTube kanalında klimalarla ilgili merak edilenleri paylaşıyor.

Stratejisindeki “Müşteri odaklı yaklaşım” unsurunu destekleyen çalışmalarına devam eden Bosch Termoteknoloji, bu prensip kapsamında 2019 yılında başlattığı “Bilinçli müşteri, Şuurlu tüketim” projesi ile YouTube kanalında farklı içeriklere yer veriyor. Bosch Termoteknoloji profesyonelleri tarafından hazırlanan görüntüler ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak hedefleniyor. Tüketicilerin en çok sorduğu ve merak edilen soruların cevaplandığı görüntü serisinin birinci görüntüsünde klimalar ile ilgili en çok aratılan “Inverter klima nedir?” sorusuna yanıt veriliyor.

Inverter teknolojili klimalar odadaki ısıtma ve soğutma gereksinimine nazaran kapasitelerini azaltıp yükseltebiliyor. Böylece daha uzun ömürlü ve daha verimli olan inverter klimalar, kapasitelerini ayarlayabildikleri için elektrik gücünden de yüksek tasarruf sağlıyorlar. Bunların yanında etraf dostu olan inverter klimalar; istenilen sıcaklığa daha süratli ulaşıyor, daha yüksek hava kalitesi sağlıyor ve daha sessiz çalışıyorlar.

Inverter teknolojili ve yüksek performanslı Bosch Climate serisi üstün teknolojisi ile havadaki bakteri, küf ve öbür ziyanlı partiküllerden müdafaa sağlarken konforlu bir iklimlendirme sağlıyor. A+++ ile yüksek soğutma verimliliği ve Eco mod ile yüksek tasarruf sunuyor. Bosch Climate serisi klimaları websitesinden inceleyebilir, resmi YouTube kanalından klimalarla ilgili ipucu görüntülerini izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı