Bostanlıspor kırmızı kart gören 2 oyuncusunu kulüpten ihraç etti

Bostanlıspor yönetim kurulu, İzmir 1.Amatör Futbol Ligi 4. Grubunda mücadele eden A Futbol Takımının kaptanı ve 1 oyuncusunu lig maçında hakeme hakaret etmesi nedeniyle kulüple ilişkisini kesti.

Bostanlıspor’un Şemiklerspor ile oynadığı karşılaşmada hakeme karşı suç işleyerek kırmızı kart gören takım kaptanı Tolga Kahraman ile Nergizspor karşılaşmasında hakeme itiraz ederek itmesi nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Tunahan Çamlıtaş’ı futbol şubesi süresiz kadro dışı bırakarak, yönetim kuruluna rapor etti.

İki futbolcunun durumunu görüşen Bostanlıspor Yönetim Kurulu, 2 oyuncuyu kulübün prensip ve aldığı fair play kararları ile spor ahlakına uymayan davranışlardan nedeniyle futbol şubesinin aldığı süresiz kadro dışı kararını onaylayıp, kulüple ilişkisini kesilmesine karar verdi.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu ayrıca çift sarı kart gören, bunun oyun kuralları içinde olduğunu belgeleyen futbolcusu Fatih Yılmaz ile son olaylar nedeniyle A Takım teknik heyetine de uyarı cezası verdi.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu, kulüplerinde önceliğin spor ahlakı olduğunu bir kez daha belirterek, “Ligden düşmemiz söz konusu olsa bile bu önceliklerimizden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsiz davranışlarda bulunacak sporcuların kulüple ilişkisine kesinlikle son verilecektir. Son iki maçtaki durum nedeniyle futbol ailesi, hakem camiası, spor kamuoyu ve rakiplerimizden özür dileriz. Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü’ne yakışmayacak hareketler inşallah bir kez daha tekrarlanmaz. Bu konuda bizler üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yapacağız” açıklaması yapıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı