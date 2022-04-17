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Ana Sayfa Spor 17 Nisan 2022 20 Görüntüleme

Bostanlıspor Masa Tenisi Turnuvası yapıldı

Bostanlıspor Masa Tenisi Turnuvası yapıldı

Bostanlıspor’un kendi sporcuları arasında yapılan Geleneksel Masa Tenisi Bahar Turnuvası sona erdi.

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde kulübün masa tenisine katılan lisanslı ve lisanslı sporcular arasında yapılan Geleneksel Masa Tenisi Bahar Turnuvası heyecanlı olduğu kadar çekişmeli de geçti. Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, kulübün genel sekreteri ve Masa Tenisi Şube Başkanı İlkay Özçelik ile velilerin zevkle izlediği turnuvayı, Bostanlıspor Masa Tenisi Başantrenörü, aynı zamanda milli masa tenisi hakemi olan Mustafa Şaşmaz yönetti.

Turnuva sonunda dereceler şöyle paylaşıldı:
Yıldızlar: 1. Kayra Zengin, 2. Kaya Varol, 3. Deniz Sümbüloğlu, 4. Göktürk Güler.
Küçükler: 1. Ege Dalkılıç, 2. Müge Armağan, 3. Ece Düzdemir, 4. Alya Kahramanoğlu.
Minikler: 1. Engin Öngel, 2. Turhan Doğru.
Turnuva sonunda katılan ve dereceye giren sporculara başarı belgeleri ile hediyeler başantrenör Mustafa Şaşmaz tarafından verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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