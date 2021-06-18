Boyner Express’le Bodrum’da 3 saatte kapıya teslimat!

Müşterilerine paha katacak yenilikçi hizmet ve projelerine sürat veren Boyner bu yaz Bodrum’da bulunan müşterileri için orijinal bir uygulama hayata geçirdi. Boyner, Ekim ayında süratli ve yenilikçi kapıya teslimat hizmeti mottosuyla faaliyete geçirdiği Boyner Express ile artık de Bodrum’da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti vermeye hazırlanıyor. boyner.com.tr’de Bodrum’a özel hazırlanan sayfa üzerinden gerçekleşecek siparişler Boyner Express ile 3 saatte Bodrum’da istenilen adrese teslim edilecek.

İş ortağı kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak kendi dağıtım ağını geçtiğimiz Ekim ayında devreye sokarak lojistik ve teslimat dalına de fark yaratan bir giriş yapanBoyner, artık de Bodrum’daki müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir hizmeti hayata geçiriyor. Uçtan uca eşsiz bir alışveriş tecrübesi sunmak amacıyla hayata geçirilen projelerin yeni bir adımı olan Boyner Express Bodrum, Bodrum’da yaz keyfine eşlik edecek ve müşterilerine alışveriş kolaylığı sunacak. Boyner, Bodrum’da yaz ayları boyunca “Boyner Express ile siparişleriniz 3 saatte kapınızda” mottosuyla hizmet verecek.

Deniz kenarından sipariş, Bodrum suratında teslimat!

Boyner Express ile Bodrum’daki boyner.com.tr müşterilerinin siparişleri 3 saat içinde yahut müşterilerin tercih edeceği gün ve saatlerde, istediği Bodrum adresine teslim edilecek. Deniz kenarında, otelinde ya da yazlığında sevdikleriyle vakit geçirenler verdikleri siparişleri tekrar oldukları yerden 3 saatte teslim alabilecek, adres değişikliği yapmak mümkün olacak. Boyner yeni hizmeti ile sıcak Bodrum günlerinde alışverişi kolay ve keyifli hale getirirken Bodrum’daki Boyner müşterilerine süratli, pratik ve eşsiz bir online alışveriş tecrübesi yaşatacak. Boyner Express Bodrum’un dikkat cazibeli öteki bir özelliği de bayan çalışanları olacak. En az 60 bayan çalışan prensibiyle faaliyete başlayan Boyner Express’in Bodrum operasyonunda da bayan kurye ve teslimat vazifelileri misyon alacak.

boyner.com.tr’de Bodrum’a özel hazırlanacak sayfada yer alan bayan giysisinden erkek giysiye, çocuk giysiden genç etkin spor giysiye, kozmetik eserlerinden sandalet ve çantalara, mesken dekorasyonuna kadar birçok eser Boyner Express ile tıpkı gün Bodrum’daki

Boyner müşterileriyle buluşacak. Müşteriler isterlerse Boyner’in Bodrum Midtown AVM’de bulunan mağazasından eser değişim ya da iadesini gerçekleştirebilecek. Boyner, Bodrum Midtown mağazası ve boyner.com.tr üzerinden 3 saatte teslimat hizmeti ile yaz boyunca Bodrum’daki müşterilerine konforlu bir alışveriş imkânı sunacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı