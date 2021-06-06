Boyner Grup, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

Boyner Küme, ekonomik, toplumsal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaştı. 2016 yılından bu yana iş yapış biçimlerini “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda daima olarak gözden geçiren Boyner Küme raporda; Küme şirket ve markalarının toplumsal tesir, çevresel tesir, işyerinde demokrasi, inovasyon, paha zinciri ve paydaş iştiraki alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk çalışmalarının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşıyor.

2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayan Boyner Grup’ta sürdürülebilirlik idaresi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğuna dikkat çeken Boyner Küme CFO ve İcra Konseyi Üyesi Özgür Tokgöz Altun, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, insan kaynakları politikalarımızı, tedarikçi bağlarımızı, müşteri bağlantımızı ve sunduğumuz hizmeti, 2015’te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ayrıyeten işimizden bağımsız olarak topluma kıymet katan işler yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir iş modellerini yalnızca Küme şirketlerimizde değil, birebir vakitte tedarik zincirimiz ve iş ortağı ağımızda da yaygınlaştımaya ve bu yolla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın tesirini artırmaya odaklanıyoruz” dedi.

Cinsiyet eşitliği sürdürebilirliğin vazgeçilmezi

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği başlıklarında kıymetli toplumsal yatırım projeleri geliştiren Boyner Küme, bayan çalışan ve yönetici oranlarında Türkiye ve Dünya standartlarının çok üzerinde bir performans göstermeye devam ediyor. 2020 yılında Boyner Küme şirketleri ve markalarında bayan çalışan oranı yüzde 44, bayan yönetici oranı ise yüzde 39 oldu. Boyner Küme, 2020 yılında kullanıma sunduğu lojistik ve teslimat alanındaki yeni teşebbüsü Boyner Express’in yüzde 60’ının bayan çalışanlardan oluştuğunu da Sürdürülebilirlik raporunda vurguluyor.

Âlâ İşler’den 98 mezun

10 yıldır 8 Mart Dünya Bayanlar Günü’nde bayan hakları ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapan kampanyalar gerçekleştiren Boyner Küme, bu alandaki çalışmalarını KAGİDER ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği “İyi İşler” programıyla da destekliyor. Hem kendi tedarik zincirindeki hem de perakende sektründe bayan girişimcilerin, sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını amaçlayan proje 2020 yılında online olarak gerçekleştirildi. Âlâ İşler programından bugüne kadar 98 bayan teşebbüsçü mezun oldu.

Güzelliğin Modası 2020’de de geçmedi

Boyner Küme “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında “Askıda İyilik” üzere ve “İyiliği Dönüştür” üzere geri dönüşüm ve toplumsal sorumluluk odaklı kampanyalarıyla topluma bedel katmayı sürdürdü. Bu kapsamda Boyner Küme, gereksinim sahipleri için hazırlanan ve kâr gayesi güdülmeyen Askıda Uygunluk paketlerini satışa sunmaya devam etti. Proje ile 2016 yılından bu yana 50 bin Askıda Yeterlilik paketi muhtaçlık sahiplerine ulaştırıldı.

2020 yılında 176 ton atık “İyiliğe Dönüştü”

Öbür taraftan Boyner Grup’un Boyner ve YKM mağazalarında, Lokman Tabip Sıhhat Vakfı ile 2014 yılında başlattığı “İyiliğe Dönüştür” projesi ile kullanılmayan dokumacılık eserlerinin yine kıymetlendirilmesine devam edildi. Proje ile 5,3 tonu 2020 yılında olmak üzere projenin başladığı günden bu yana toplam 176,1 ton giysi toplandı.

Tedarik zincirini denetledi, karbon salınımını yüzde 16,75 düşürdü

Emisyon, karbon salınımı, plastik atıklar, elektrik, doğal gaz ve su tüketimi hususlarına kıymet veren Boyner Küme 2020 yılında da yalnızca kendi markalarının değil, tedarik zincirinde yer alan üreticilerin de etrafa olumsuz tesirlerini azaltmak için faaliyetler yürüttü. Küme, pandemi şartlarında da tedarik zincirini bu anlayışla denetlemeyi sürdürdü. Öteki taraftan Boyner Küme, merkez ofisindeki karbon salınımını bir evvelki yıla oranla yüzde 16,75 düzeyinde azalttı. Referans yılı olarak belirlenen 2013 yılından bu yana ise bu oran neredeyse yarı yarıya (yüzde 46,88) azaltıldı.

Altınyıldız 1 milyon 200 bin pet şişeyi dönüştürdü

Kurulduğu 1952 yılından bu yana Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka olarak konumlanan Altınyıldız, küresel markalara sürdürülebilir kumaş koleksiyonları hazırlayarak sürdürülebilir dokuma alanında da dalında öncü oldu. Dünyanın en faal geri dönüşüm firmalarından Unifi ile çalışan Altınyıldız, pet şişelerden elde edilen özel elyafı Çerkezköy’deki fabrikasında Repreve kumaşına çevirdi. Böylelikle 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak yaklaşık 1 milyon 200 bin pet şişeyi giyilebilir hale getirdi ve 73 bin metrekare kumaş üretti. Boyner Küme sürdürülebilirlik raporunda Repreve kumaş üretiminde su kullanımının yüzde 20, güç kullanımının yüzde 40, karbon salınımının ise yüzde 50 oranında azaldığına dikkat çekiyor.

Kurumsal sorumluluk çalışanlardan başlıyor

2002 yılında kurulan Boyner Küme Gönüllüleri (BGG) ise, 2020 yılında Elazığ ve İzmir depremzedelerine takviye oldu; Türkiye’nin dört bir yanındaki sıhhat çalışanlarına esirgeyici tulum, cerrahi maske ve giysi materyali ulaştırdı, öğrencilere ulaştırdığı bilgisayarlar ile online eğitime de katkı sağladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı