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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 11 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Brisa, İzmit Fabrikasında Bisiklet Yolu Yapıyor

Brisa, İzmit Fabrikasında Bisiklet Yolu Yapıyor

Brisa, İzmit Fabrikasında sağlıklı hayat şartlarını daha faal hale getirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunmak emeliyle fabrika içinde bisiklet yolları imaline başladı. Bisikletle işe-gidiş gelişi teşvik eden bu proje kapsamında bisiklet kullanım yolları ve işçinin bisikletlerini park edebilecekleri inançlı park alanları oluşturuldu.

Ulaşım gayeli bisiklet kullanımının ekonomik, çevresel, toplumsal ve sıhhate yönelik yararları konusunda tüm dünya her geçen gün daha da bilinçlenirken bu şuuru yaygınlaştırmak maksadıyla kutlanan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjdeli bir haber Türkiye lastik dalı önderi Brisa’dan geldi. Brisa, İzmit Fabrikası’ndaki çalışanlarının işe gidiş-gelişlerini bisikletle gerçekleştirmelerini teşvik etmek hedefiyle bisiklet kullanım yolları ve işçinin bisikletlerini park edebilecekleri inançlı park alanları oluşturdu. Brisa bu sayede, çalışanları ortasında spor kültürünü yaygınlaştırarak sağlıklı kalmalarını desteklerken çevresel olarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Brisa, sürecin inançlı ve planlı biçimde yürümesi için fabrika içinde kullanım, park, girilmesi uygun olmayan alanlar üzere mevzularda temel çerçeveleri belirleyen bir kılavuz da yayımladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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