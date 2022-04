Brisa, Uzun Yol Seyahatine Çıkanlara Otopratik mağazalarında yepyeni hizmetler sunuyor!

Brisa, Otopratik çözümlerini her geçen gün geliştirerek, sürücülere Türkiye’nin her yerinde standarlaşmış hizmet kalitesi ve Brisa güvencesiyle uygun fiyatlı ürünler sunuyor.

Brisa’nın hızlı bakım servisi markası Otopratik, yedek parça ve oto bakım ürünlerinin yer aldığı geniş ürün portfolyosuna yeni sarf malzemeleri de dahil etti.

Otopratik mağazalarında sunulmaya başlanan yeni ürünler ve yeni nesil benzinli, dizel, hibrit araçlara ait hava, polen, yağ, yakıt filtrelerinin de ürün portfolyosuna eklenmesi ile Otopratik markalı ürün sayısı 91’e çıktı.

Bridgestone ve Sabancı Holding iştiraki ve Türkiye lastik pazarı lideri olan Brisa, araç sahipleri için güçlü bir çözüm ortağı olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde standart hizmet kalitesi ve uygun fiyatlı ürünler ile sürücülerin yolculuklarına ortak olan hızlı bakım servis zinciri Otopratik’in ürün portfolyosunu genişletiyor .

Otopratik, motor temizleme spreyi, balata temizleme spreyi, pas sökücü sprey, çok amaçlı bakım spreyi ve klima freshten oluşan sarf malzemelerini Nisan 2022 itibarıyla kendi markası ile oluşturduğu ürün yelpazesine dahil etti. Böylece, 2018 yılında akü ile başlattığı ve 2020 yılında hava, polen, yağ, yakıt filtreleri, cam suyu ve antifriz ile genişlettiği hizmet yelpazesindeki ürün sayısı 91 oldu.

Otopratik noktalarından 500ml’lik ambalajlar halinde temin edilecek motor temizleme spreyi ve balata temizleme spreyi araçların motor ve fren bölümündeki yağlı ve paslı yüzeyleri etkin bir şekilde temizliyor. Bu ürünler pas yüzünden sıkışmış olan civata ve benzeri ürünlerin rahatça gevşetilmesini de sağlıyor. 400ml’lik ambalajlar halinde olan pas sökücü sprey ve çok amaçlı bakım spreyi ise araç ve araç dışı tüm metal yüzeylerdeki pasların rahatça sökülmesini, yağlanmasını ve bakımının yapılabilmesini mümkün kılıyor.

150ml’lik ambalajlar halinde temin edilebilecek olan klima fresh de araç içi ve klima sisteminden yayılan sigara ve hoş olmayan kokuların giderilmesi ile kişisel ve tüm yüzeylerde hijyen ve ferahlama sağlıyor.

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor genişleyen Otopratik ürün portfolyosu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Otopratik’ler, Brisa’nın lastiğin ötesinde hizmet sunma vizyonunun en güzel örneklerinden biri. Mağazalarımız, binek ve hafif ticari araç sahiplerinin, araçlarının hızlı bakımına yönelik tüm ihtiyaçlarına tek noktada erişmelerini sağlıyor. Müşterilerimize, günümüz için çok değerli olan ek zamandan tasarruf ederek, Brisa güvencesiyle; zengin çeşitlilik ve uygun fiyatta ürün portfolyosuna, Türkiye’nin her yerinde standartlaşmış hizmet kalitesi ile kolay erişim fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimizi dinleyerek her geçen gün değişen ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yatırımlarımızı yapıyor, sunduğumuz hizmetleri ileriye taşıyoruz. Bugün hızlı bakım hizmetleri sunan markalar arasında Otopratik, ilk akla gelen marka olarak bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz, hızlı bakım sektöründe her gün güçlenerek, müşterilerimizin vazgeçilmez çözüm ortağı olmak”

Otopratik’in sarf malzemelere yönelik ürünleri, Türkiye çapındaki 80’in üzerinde Otopratik mağazasından temin edilebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı