Brisa’dan müşterilerine ücretsiz araç dezenfeksiyonu

Lastiğin ötesinde hizmetleriyle müşteri tecrübesini geliştiren Brisa, pandemi devrinde başlattığı fiyatsız araç dezenfeksiyon hizmetini tekrarlıyor. Haziran ayından itibaren geçerli olan bu hizmetten, Brisa’nın öncü markaları Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarından hizmet alan tüm müşteriler yararlanabiliyor.

Pandemi nedeniyle şahsi araç kullanımı artarken, araç içi paklığı de daha da değer kazandı. Türkiye lastik kesimi başkanı Brisa, 2020 yılında sıhhat uzmanları ve besin tedarikçileri üzere COVID-19 salgınına karşı dışarıda çalışan vazifeliler başta olmak tüm şoförlere fiyatsız araç dezenfeksiyonu hizmeti vererek, ‘önce sağlık’ demişti. Müşterilerinin daha sağlıklı, inançlı ve hijyenik şartlarda seyahat etmeleri için Haziran 2021’de fiyatsız araç dezenfeksiyonu uygulamasını tekrar başlatan Brisa, öncü markaları Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında lastik değişimi yahut öbür hizmetlerden yararlanan müşterilerinin araçlarını fiyatsız olarak dezenfekte ediyor.

Fiyatsız araç dezenfeksiyonu, toplumsal ara ve hijyen kurallarına uygun olarak Brisa’nın tecrübeli takımı tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı