Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 9 Görüntüleme

Brisa’nın kredi derecelendirme notu

Brisa’nın kredi derecelendirme notu

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kredi derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu AA+ (Trk) / (Stabil Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir düzeyde belirlenmiştir. Uzun Vadeli Milletlerarası Notu ise BBB+ / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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