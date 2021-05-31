Brisa’nın kredi derecelendirme notu

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kredi derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu AA+ (Trk) / (Stabil Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir düzeyde belirlenmiştir. Uzun Vadeli Milletlerarası Notu ise BBB+ / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.”

Hibya Haber Ajansı