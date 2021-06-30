Brisa’nın “Yolculuğun Öncüleri” Açık İnovasyon Programı Kazananı Bren Oldu

Brisa, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeye ve yeni iş alanlarında girişimcilere fırsat sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Seyahatin Öncüleri açık inovasyon programının 2021 final günü gerçekleşti. Finale kalan 8 başarılı teşebbüs ortasından Bren büyük mükafatı kazanmaya hak kazandı.

Türkiye lastik pazarı önderi Brisa, bu sene iş ortağı Viveka ile birlikte gerçekleştirdiği açık inovasyon programı “Yolculuğun Öncüleri” 2021 final gününü gerçekleştirdi. Toplam 87 müracaat ortasında finale kalan Arvia, Bren, FactoryX, Geodo, Hergele Electric Scooters, HumaTR, OptiWisdom ve Speedy.market teşebbüsleri, final gününde sunumlarını yaparak heyetten puanları topladı. En yüksek puanı alan Bren, programın birincisi olarak büyük ödülünün sahibi oldu. Heyet özel mükafatını ise Speedy Market kazandı.

Aktiflikte Seyahatin Öncüleri programının Brisa için değerini vurgulayan Brisa CIO’su Tekin Gülşen “Brisa’da girişimcilik alanında mobilite, akıllı üretim teknolojileri ve müşterilere kıymet yaratacak inovatif tahliller olmak üzere 3 odak bahsimiz var. Bu odaklarımız çerçevesinde hem Roket ismini verdiğimiz kurum içi girişimcilik programımız bulunuyor hem de açık inovasyon kapsamında start-uplarla, üniversitelerle, teknoloji transfer ofisleriyle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Şu an faal olarak devam eden 30 projemiz var. Seyahatin Öncüleri de girişimcilik çalışmalarımız kapsamında kıymetli bir kilometre taşı. Buradaki gayemiz birinci olarak bu ekosisteme takviye olabilmek, bu dayanağı hem maddi olarak hem de uzmanlarımızın, yöneticilerimizin, mühendislerimizin sağladığı mentorluk formunda açıklayabiliriz. Ayrıyeten iş birliği fırsatları sunarak onların gelişimine dayanak olmayı amaçlıyoruz. Bir öbür amacımız de Brisa içinde kıymet yaratacak tahliller oluşturmak. Bu nedenlerle Seyahatin Öncüleri bizim için çok değerli bir mevzu. Davetimize cevap veren, bedelli projelerini bizimle paylaşan tüm start-uplara teşekkür ediyorum. Kazanan grupları kutluyorum” dedi.

Sanayideki kritik ekipmanları akıllandırarak yapay zekâ tabanlı kendi gücünü üreten akıllı sensör teknolojisi ile firmalara aylık 15’e kadar güç, bakım ve vakit tasarrufu sağlayan Bren, teşebbüsünü büyütebilmek için 50 bin TL takviye alacak. Ödül için teşekkürlerini ileten Bren CEO’su Çınar Laloğlu, “Firma olarak büyümeye çalışan yeterli bir takımız ancak bu takımın her vakit öncüleri oluyor, bizim de Seyahatin Öncüleri’nde Brisa ile birlikte yürümemiz bize önemli katkı sağlayacak” diyerek kelamlarını noktaladı.

Programda heyet özel mükafatı ise konut, hastane üzere ağır halka açık yerler ve sanayi alanlarında kullanılan otonom teslimat tahlili sunan Speedy Market teşebbüsüne verildi. Speedy Market Kurucu Ortağı Murat Ayrancı, “Herkesin çok değerli yorumları oldu, teşekkür ederiz. Burada ödül değil birlikte çalışma imkânı bulmak bizim için çok pahalıydı. Maksadımız her vakit oluşturduğumuz pahaları pazara, piyasaya, dünyaya kazandırarak iktisada katkı sağlamak. Tekrar tüm iştirakçiler ismine teşekkür ediyorum” dedi.

Finalistleri kıymetlendiren heyet üyeleri ortasında iş ve girişimcilik dünyasından kıymetli isimler yer aldı. Sabancı Holding Genel Müdürümüz Cenk Alper, Sabancı Holding Sanayi Küme Lideri Sayın Cevdet Alemdar, Sabancı Holding Strateji Ve İş Geliştirme Lideri Gökhan Eyigün, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Brisa CIO’su Tekin Gülşen, Brisa Girişimcilik Müdürü Yeliz Erinçkan, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü His Eren, Viveka Kurucu Partneri Barış Okur, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Heyet Türkmen, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan tüm teşebbüslerin sunumlarını dinleyerek sorularının yanıtlarını aldı, bu doğrultuda puanlama yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı