BSH Türkiye, 100 kadın mühendislik öğrencisiyle Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı

BSH Türkiye 23 Haziran Dünya Bayan Mühendisler Günü’nde gerçekleştirdiği WE Power Internship online etkinliğinde, 100 bayan mühendislik öğrencisiyle bir ortaya geldi.

Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, Türkiye’de fırsat eşitliğini desteklemek, tüm iş alanlarında eşit iştirakin gerekliliğini vurgulamak, bayan mühendislere ilham olmak ve bünyesindeki mevcut bayan mühendisleri daha da güçlendirmek emeliyle WE Power projesini hayata geçirdi.

BSH Türkiye, 23 Haziran Dünya Bayan Mühendisler Günü’nü WE Power Internship online aktifliği kapsamında 100 bayan mühendislik öğrencisiyle birlikte kutladı. Dünya Bayan Mühendisler Günü, 2016 yılından bu yana UNESCO’nun himayesinde dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor.

23 Haziran Dünya Bayan Mühendisler Günü’nde gerçekleşen WE Power Internship online aktifliği BSH Türkiye Yetenek Kazanımı ve Patron Markası Yöneticisi Sinem Bitik’in moderatörlüğünde başladıktan sonra, BSH Küresel COO’su ve İdare Heyeti Üyesi Dr. Silke Maurer’in açılış konuşmasıyla devam etti. Silke Maurer yaptığı konuşmada, ‘’ BSH ailesi olarak, din, lisan, ırk, cinsiyet gözetmeden farklı ülke ve kültürlerden gelen büyük bir grubun modüllerini oluşturuyoruz. Çalışanlarımızı benzerlikleri ve farklılıklarıyla kucaklıyoruz. Zira, farklı tecrübelere, perspektiflere ve maharetlere sahip BSH’lilerin şirketimizi ileri düzeye taşımadaki rolünün son derece kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, BSH Türkiye’nin bayan mühendis öğrenciler için gerçekleştirdiği WE Power Internship programını çok bedelli buluyorum ve destekliyorum. Sürdürülebilir ve aydınlık bir geleceğin lakin eşitlik ile mümkün olacağına inanarak, cinsiyet eşitliğinin önündeki manilere meydan okuyan bu çalışmada emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.’’ dedi.

WE Power Internship online aktifliği kapsamında beğenilen geldiniz konuşmasını yapan ve bayan mühendislik öğrencileri ile bir ortada olmanın memnunluk verici olduğunu belirten BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Yöneticisi Ayça Kaşıkcı şunları söyledi: “İnsan Kaynakları stratejimizi belirleyen en kıymetli hususlardan biri çeşitlilik idaresi. Uluslararasılık, cinsiyet ve yaş başta olmak üzere çeşitliliği ve kapsayıcılığı her alanda özel bir hassasiyet ile ele alıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın başarımız üzerinde olumlu tesiri olduğuna inanıyoruz. Bu strateji doğrultusunda WE Power Internship programımızla bayan mühendislik öğrencilerine yönelik staj projemizin uygulamasını gerçekleştirdik. Programa, yüklü olarak amaç okullarımızda eğitim görmekte olan bayan mühendislik öğrencilerinden 5 bine yakın müracaat aldık ve bugün tüm basamakları muvaffakiyetle yöneten 100 bayan mühendis öğrencimizle Dünya Bayan Mühendisler Günü’nde bir ortada olmanın memnunluğunu yaşıyoruz. BSH’de çeşitlilik idaresi, uluslararasılık, cinsiyet ve yaş hususlarına özel bir hassasiyet gösterilerek Kurumsal Unsurlarımız ortasında stratejik bir yere sahip ve bugün iş gücümüzün 35’ini bayan çalışanlarımız oluşturuyor. WE Power üzere kıymetli çalışmalarla bu oranı gün geçtikçe daha da artırmayı hedefliyoruz.’’

Aktifliğin konuk konuşmacısı PERYÖN – Türkiye İnsan İdaresi Derneği Gençlik Konseyleri Temsilcisi, Araştırmacı Müellif Evrim Kuran’ın konuşmasından sonra WE Power Internship aktifliği, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İrtibat Yöneticisi Burçin Girit’in moderatörlüğünde düzenlenen bir panel ve soru-cevap oturumuyla devam etti. Panel konukları BSH Bölgesel Teknoloji, Kalite, İnovasyon Yöneticisi Bahar Birsen, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO, İcra ve İdare Konseyi Lider Yardımcısı Sedef Ataman ve Gaggenau Proje Satış Yöneticisi Ali Cihan Dinç oldu.

WE Power Internship online aktifliği, BSH çalışanlarından Lojistik Mühendisliği Profesyoneli Ece Takur ve Metotlar ve Üretkenlik Mühendisi Sena Orhan’ın konuk olduğu “One of Us” (İçimizden Biri) oturumlarıyla devam ettikten sonra geri bildirimler ve kapanış kısmıyla sonra erdi.

