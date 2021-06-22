BtcTurk, ödenmiş sermayesini 100 milyon TL’ye yükseltti

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,6 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, ödenmiş sermayesini 19 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarttı. BtcTurk, böylelikle ödenmiş sermayesi en yüksek Bitcoin ve kriptopara süreç platformu olarak daldaki önder pozisyonunu güçlendirdi.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolaylıkla ve itimatla alım satımının yapılabildiği BtcTurk hem dünyada hem de Türkiye’de kriptopara pazarına duyduğu itimat ile sermaye artırımı kararı alarak ödenmiş sermayesini 5 kattan fazla artırarak 100 milyon TL’ye yükseltti. Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştırarak 3,6 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan BtcTurk, böylelikle ödenmiş sermayesi en yüksek Bitcoin ve kriptopara süreç platformu oldu.

BtcTurk, yaptığı yatırımlar ile hem kullanıcısına hem de Türkiye iktisadına katma bedel sağlamayı sürdürürken kriptopara ve blokzincir teknolojilerinin geleceğine olan inancıyla yatırımlarını artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

12 yıllık kesimde 8 yıldır, uzman grubu, altyapısı ve finansal gücüyle kullanıcılarının varlıklarını korumak için memleketler arası standartlarda çalıştıklarını belirten BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; “Bugün BtcTurk olarak; 7 kıtadaki 3,6 milyonu aşan kullanıcılarımızın varlıklarının ve datalarının güvenliğine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Memleketler arası ve ulusal finans kurumlarının global olarak kabul görmüş çalışma prensipleri çerçevesinde, kullanıcı ve paydaşlarımıza şeffaf, süratli ve inançlı bir biçimde kriptoparalara erişim sağlıyoruz. Yeni kuşak bir teknolojinin önder uygulayıcısı olmanın verdiği sorumlulukla da daha âlâ hizmet verebilmek için takımımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için de kurulduğumuz günden bu yana dala ve işimize yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda; Türkiye’nin geleceğine, dijital iktisadına, dinamizmine olan inancımız doğrultusunda genel heyetimizin aldığı karar ile ödenmiş sermayemizi 19 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükselttik. Yatırımlarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımıza inanç vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı