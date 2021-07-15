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Ana Sayfa Teknoloji 15 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

BtcTurk’ten 8. doğum gününde toplam 210 bin TL’lik yarışma

BtcTurk’ten 8. doğum gününde toplam 210 bin TL’lik yarışma

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,6 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, 1 Temmuz, Perşembe günü 8. kuruluş yıl dönümüne özel BtcTurk | PRO’da kurulsuz süreç imkânı sunuyor. Ayrıyeten; BtcTurk Twitter hesabından yapacağı 8 müsabaka ile toplam 210 bin TL ikram ediyor.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolay kolay ve itimatla alım satımının yapılabildiği BtcTurk, 8. kuruluş yıl dönümünü özel fırsatlarla karşılıyor.

BtcTurk, 1 Temmuz Perşembe günü @btcturk Twitter hesabından müsabaka düzenliyor. Saat 11:00’de birinci sorunun sorulmasıyla başlayacak müsabaka, her saat başı sorulacak 8 sorunun tamamlanması ile 18:00’de sona erecek.

Toplamda 8 sorunun paylaşılacağı müsabakada, soru başına yanlışsız karşılığı en süratli biçimde @btcturk Twitter hesabını etiketleyerek verecek 5’er iştirakçinin BtcTurk hesaplarına, kişi başı 5.250 TL olmak üzere toplamda 210 bin TL ikram kod tanımlanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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