BtcTurk’ten 8. doğum gününde toplam 210 bin TL’lik yarışma

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,6 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, 1 Temmuz, Perşembe günü 8. kuruluş yıl dönümüne özel BtcTurk | PRO’da kurulsuz süreç imkânı sunuyor. Ayrıyeten; BtcTurk Twitter hesabından yapacağı 8 müsabaka ile toplam 210 bin TL ikram ediyor.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolay kolay ve itimatla alım satımının yapılabildiği BtcTurk, 8. kuruluş yıl dönümünü özel fırsatlarla karşılıyor.

BtcTurk, 1 Temmuz Perşembe günü @btcturk Twitter hesabından müsabaka düzenliyor. Saat 11:00’de birinci sorunun sorulmasıyla başlayacak müsabaka, her saat başı sorulacak 8 sorunun tamamlanması ile 18:00’de sona erecek.

Toplamda 8 sorunun paylaşılacağı müsabakada, soru başına yanlışsız karşılığı en süratli biçimde @btcturk Twitter hesabını etiketleyerek verecek 5’er iştirakçinin BtcTurk hesaplarına, kişi başı 5.250 TL olmak üzere toplamda 210 bin TL ikram kod tanımlanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı