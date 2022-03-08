BtcTurk’ten Sporun Öncü Kadınlarından İlham Alan Hediye Bitcoin Kart Tasarımları

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran BtcTurk, Kadınlar Günü’nü özel tasarım Bitcoin hediye kartları ile kutluyor. BtcTurk kullanıcıları; Ayşe Begüm Onbaşı, Busenaz Sürmeneli, Ebrar Karakurt, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının fotoğraflarından tasarlanan hediye Bitcoin kartlarını hem hediye edebilecek hem de sporcularla tanışma fırsatı yakalayacak.

Finansal ve teknolojik yatırımlarının yanı sıra Türk sporunun bir paydaşı olarak #YeniNesilYeniHeyecan anlayışıyla birçok alanda ter döken yeni nesil sporcuları destekleyen BtcTurk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, başarılarıyla ilham veren kadın sporcuların yer aldığı hediye Bitcoin kartları hazırladı.

BtcTurk’ten kadın sporcularla tanışma fırsatı…

BtcTurk kullanıcıları; Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Boks Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu ve birçok şampiyonluk ödülünün sahibi Ebrar Karakurt ile Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının fotoğraflarından tasarlanan kartlardan dilediğini seçerek Bitcoin hediye edebilecek.

Diğer yandan kullanıcılar, kartını seçtikleri sporcularla çevrimiçi veya yüz yüze tanışma fırsatı elde edecek.

Bitcoin hediye edebilmek için BtcTurk hesabında 100 TL olması yeterli

Hediye işlemi için, BtcTurk kullanıcılarının BtcTurk mobil uygulaması üzerinden ‘Hediye Bitcoin’ bölümünden diledikleri tutarı belirtmeleri ve QR kod haline getirmeleri yeterli oluyor. Tek seferde en az 100 TL ve en fazla 5,000 TL değerinde ‘Hediye Bitcoin’ kodu oluşturabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı