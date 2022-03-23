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Ana Sayfa Spor 23 Mart 2022 18 Görüntüleme

BtcTurk’ün Şanslı Kullanıcıları, Portekiz’de Milli Heyecana Ortak Oluyor

BtcTurk’ün Şanslı Kullanıcıları, Portekiz’de Milli Heyecana Ortak Oluyor

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran BtcTurk, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final turunda, A Milli Takımının Portekiz ile oynayacağı müsabaka öncesi, üç şanslı kullanıcısını milli heyecana yerinde ortak ediyor.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım-satımının yapılabildiği, Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran BtcTurk, Ay-Yıldızı takımın Dünya Kupası yolunda çıkacağı Portekiz sınavında, takımını yalnız bırakmıyor. #YeniNesilYeniHeyecan anlayışıyla spora büyük destek veren ve A Milli Takımın ana sponsorlarından olan BtcTurk, A Milli Erkek Futbol Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde, 24 Mart’ta Portekiz ile deplasmanda karışılacağı müsabakaya, üç şanslı kullanıcısı götürüyor.

Hediye Bitcoin alan 3 taraftar Portekiz’de milli heyecanı yaşayacak

BtcTurk, ‘Hediye Bitcoin’ uygulaması sayesinde 3 kullanıcına Portekiz’de A Milli Takımını destekleme fırsatı sunuyor. Yapılan dev yarışmada, Hediye Bitcoin oluşturup sevdikleri ile paylaşanlar arasından seçilen 3 kişi, 24 Mart’ta Portekiz’de oynanacak olan Portekiz-Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final mücadelesini tribünden takip edecek.

Şanslı BtcTurk kullanıcıları; ulaşım, konaklama ve maç bileti şeklinde Türkiye Futbol Federasyonu ve BtcTurk tarafından Portekiz’e götürülecek ve Dünya Kupası eleme heyecanının tribünden yaşayacak. Her alanda kullanıcılara farklı deneyimle ve sürprizler yaratan BtcTurk, Hediye Bitcoin uygulaması ile kullanıcılarına benzer hediyeler kazandırmaya devam edecek. Yapılacak olan tüm duyurular, BtcTurk’ün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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