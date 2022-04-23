BTP Grubu’nun Çocukları Doyasıya Eğlendi…

Batı Polimer A.Ş, Batı Paslanmaz A.Ş ve Batı Compaund A.Ş şirketlerini çatısı altında bulunduran BTP Grubu; tüm çalışanlarının çocuklarını 23 Nisan şenliğinde bir araya getirdi.

Batı Polimer’in Kemalpaşa OSB’de bulunan şirket merkezinde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar arasında düzenlenen resim yarışmasına katılan eserler de sergilendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan BTP Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Güzelel; polimer ve paslanmaz çelik sektörlerinde büyüme ivmesini sürdüren grubun, geri dönüşüm gibi yeni sektörlere yatırım yaparak Türk sanayisine değer yaratmayı sürdüreceğini söyledi.

“EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ İNSAN KAYNAĞIMIZ…”

23 Nisan etkinliği ile hem çalışanların hem de çocuklarının bir araya gelerek kaynaşmasını hedeflediklerini belirten Güzelel, “Tüm çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Güzelel ailesi olarak biz de bu aileye çok büyük değer veriyoruz. Şirketimizin en büyük sermayesinin aidiyeti yüksek insan kaynağımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Çalışanlarımızın da bu ailenin bir parçası olarak mutlu güvende hissetmeleri bizler için çok önemli.” dedi.

Resim yarışmasına katılan çocukların kendilerini mutlu etmesinin yanında hayal güçlerine hayran bıraktığını kaydeden Güzelel, şöyle devam etti:

“Çalışanlarımızın çocukları da bizim evlatlarımızdır. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel elleri ile çizmiş oldukları resimler, şirketimizin duvarlarında yerini aldı. Tüm misafirlerimiz geldiğinde bu harika sergiyi de gezmiş olacaklar.”

BTP Grubu’nun 23 Nisan şenliğinde bir araya gelen çocuklar; çeşitli oyunlar, sihirbaz gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Güzelel tüm çocuklarla birlikte 23 Nisan pastasını kesti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı