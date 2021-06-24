Btp liderinden hdp izmir il başkanlığı saldırısına tepki

BTP Genel Lideri Hüseyin Baş: Sağduyu ve huzur ortamını ortadan kaldırmaya çalışan provokatif hareketlere lakin birlik ve beraberliğimizi koruyarak karşı koyabiliriz
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Hüseyin Baş HDP İzmir Vilayet Başkanlığı’na düzenlenen hücuma reaksiyon gösterdi.
Toplumsal medya hesabından açıklama yapan BTP başkanı provokatif hareketlere karşı birlik beraberlik daveti yaptı.
Hüseyin Baş paylaşımında şu tabirleri kullandı, “İzmir HDP Vilayet Başkanlığı’na yapılan taarruzda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum. Sağduyu ve huzur ortamını ortadan kaldırmaya çalışan provokatif hareketlere lakin birlik ve beraberliğimizi koruyarak karşı koyabiliriz.”
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı