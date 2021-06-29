BTP Lideri’nden vekillere ve bürokratlara maaş tepkisi

– Vatandaş 2825 TL maaş alırken milletvekili 25 bin TL maaş alamaz

– Çift maaş alan bürokratlar var, bu çok kokuşmuş bir nizam

– Gelir adaletsizliğinin tahlili Ulusal İktisat Modeli

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Hüseyin Baş, katıldığı Gündem Özel programında milletvekili ve bürokrat maaşlarını eleştirdi, gelir adaletsizliğinin tek tahlilinin Ulusal İktisat Modeli olduğunu söz etti.

25 bin TL milletvekili maaşı ve 180 bin liraya kadar çıkan bürokrat maaşlarını eleştiren Hüseyin Baş şöyle konuştu:

“Bu çok kokuşmuş bir nizam. Ne yazık ki 2825 TL’ye talim eden milyonların seçtiği siyaset bu. Bu yazgısı kendimiz oluşturuyoruz. Adam milletvekili oluyor, dünyamızı kazandık diyor. Sen oraya gidiyorsun ki ahiretini kazan, milletine hizmet et. Halka hizmet Hakk’a ibadettir. Bugünküler ne yapıyor, biz buraya geldik, bu halkı uygun yeriz, yeme sıra bizde diyorlar. Bugünkü milletvekili maaşlarını da kabul etmiyorum. Vatandaş 2800 TL maaş alırken, vekilin 25 bin lira maaş alması yanlış. Türkiye’de bu adaletsizliğin, bu sistemin muhakkak değişmesi lazım.”

“HESABINI SORACAĞIZ, BU TÜRLÜ HUZUR HAKKI OLMAZ”

Vatandaş ve vatandaşın seçtikleri ortasında bu kadar maaş uçurumu olamaz diyen BTP başkanı “Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Şayet biz iktidar olursak Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz soracağız, şayet iktidar olmaz da mevcut durumumuzda kalırsak, medya yolu ile tüzel süreçler yolu ile bunun hesabını soracağız. Sen vatandaşın hakkını bu formda gasp edemezsin. Adam çıkıyor, 176 bin lira maaş alıyor, bunun hangi hukukta, hangi ülkede, hangi demokraside bir karşılığı var.

Huzur hakkı diyorlar ancak bu kadar huzur onlara fazla” diyerek reaksiyon gösterdi.

“MİLLİ İKTİSAT MODELİ KANUN HALİNE GELDİ”

Türkiye’de varlıklı ile yoksul ortasındaki makasın daima açıldığına dikkat çeken Hüseyin Baş “çözüm Ulusal İktisat Modeli” dedi ve modelin dünyadaki uygulamalarını sıraladı:

“Milli İktisat Modeli birinci etapta bir tez, bir fikirdi. Dünyada aşikâr başlı ülkelerin bu tezin aşikâr başlı kısımlarını uyguladığını gördük. Bu uygulamalardan sonra Çin ve Rusya’nın modeli büsbütün uyguladığını gördük. Dolayısı ile tez olan bu kavram bugün prestiji ile kanun haline geldi. Ulusal İktisat Modeli bugün prestiji ile iktisadın kanunu haline geldi. Moda tabirle Faz 3 çalışmaları tamamlandı. 1 milyardan fazla nüfusu olan Çin’in, 250 milyondan fazla nüfusu olan Rusya’nın uygulaması ile birlikte, çabucak hemen 4,5 milyar nüfusa sahip BRICS ülkelerinin de kısmen uyguladığı bir modelle karşı karşıyayız. Bu model sonuç olarak randıman aldı, doğruluğunu ispat etti.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin en büyük farkı bu modele sahip oluşu. İktisada bakış açısı öteki tüm siyasi iklimlerden farklı. Bizim bir ekonomik gerçekliğimiz var. Türkiye’de gelir adaletsizliği dediğiniz durum da Ulusal İktisat Modeli çerçevesinde çözülebilir.”

10 BİN TL TABAN FİYAT, MESKEN HANIMI VE VATANDAŞLIK MAAŞI

BTP Genel Lideri Hüseyin Baş kendi periyotlarında taban fiyatın 10 bin TL, konut hanımı maaşının 2500 TL olacağını tabir etti.

Hüseyin Baş “Biz diyoruz ki taban fiyatı 10 bin TL’ye çıkaracağız. Biz bunun nasıl çıkarılacağını da görüntülerle, kitaplarla, föylerle, konferanslarla anlattık, çok rahat hayata geçirilebilir. Bugün bütün dünyanın tartıştığı bir maaş var. Basic income ismi altında kozmik temel gelirden yani 2005 yılında yazılan Ulusal İktisat Modeli’nde yer alan vatandaşlık maaşından bahsediliyor. Biz bütün hanelere bunu da vereceğiz. Konut hanımlarına meskendeki çalışmaları karşılığı 2500 TL konut hanımı maaşı da vereceğimizi söylüyoruz. Yani bir haneye bugünün koşulları ile 18-20 bin lira para sokuyoruz. Bu vatandaşın geçiminin rahatlaması ve tüketme kabiliyetini ortaya koyması manasına geliyor. Bu parayı alan vatandaş çabucak markete, manava, AVM’ye koşuyor ve tüketmeye başlıyor. Böylelikle iktisadın de çarkları dönmeye başlıyor” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı