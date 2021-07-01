BTP’den yolsuzluk tepkisi

BTP Başkanı Hüseyin Baş gündemdeki yolsuzluk tezleriyle ilgili olarak “Sadece otelde kalan gazeteciyi değil, o otele müsaade verenleri de sorgulamak lazım. Balık baştan kokmuş. Vatandaşın, sistemi, yöneteni, kurguyu değiştirmesi lazım” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında Türkiye gündemine oturan yolsuzluk argümanlarını ve tartışmalarını kıymetlendirdi.

“Rant odaklı, menfaat odaklı siyasal yapılar, siyasete yakınlaşan kelamım ona gazeteci tipler, meslekleri de kirleten, kurumları da mevkileri de kirleten tipler, bunlardan arınmamız lazım” diyen Hüseyin Baş, Bodrum’da bir otel üzerinden devam eden tartışmalar için şunları söyledi:

“Bugün yurtdışında olan bir otel sahibinden bahsediliyor. O otel sahibinin de bugünlere nasıl geldiği araştırılması gerekir. Ne rantlar, ne menfaatler sağlandığı araştırılmalı. Bahsi geçen otel olağanda sit alanı. Buraya otel yapma müsaadesini ben vermedim. Bunun hesabını oradan fiyatsız bir halde faydalanan gazeteciye sorduktan sonra, buraya otel yapma müsaadesini veren, orayı peşkeş çeken siyasete, bakanlığa, ilgili mevzuatlara hükmeden insanlara da sormamız lazım.”

HOLLANDA’DAKİ 26 MİLYAR DOLAR KİMİN?

Türkiye’de balığın baştan koktuğunu söz eden BTP Genel Lideri, alta hakikat indikçe her türlü yolsuzluğun, her türlü hukuksuzluğun görülebileceğini söz etti.

Eski başbakan Binali Yıldırım’la ilgili olarak Hollanda basınında çıkan 26 milyar dolarlık serveti olduğu tezlerini pahalandıran Hüseyin Baş, “Geçenlerde Binali Yıldırım’ın Hollanda’da 26 milyar dolarlık bir servete sahip olduğuna dair eski bir milletvekili ortaya bir tez atıyor. Bu yanlış, bu türlü bir şey yok. Lakin yanlış olan Hollanda’da birinin 26 milyar doları oluşu değil bence, orası gerçek. 26 milyar dolar var lakin bu para Binali Yıldırım’ın mı ya da ne kadarı Binali Yıldırım’ın tartışılır. Artık sen üstte bu türlü bir sistemi kurmuşsun, altta da o gazeteci gitmiş orada kalmış, oburu onu yemiş, başkası onu tehdit etmiş, oburu ondan kaç milyon Euro haraç kesmek istemiş, bunların hepsi de olur, zira balık baştan kokar” dedi.

VATANDAŞIN KURGUYU BOZMASI, YÖNETENİ DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR

“Bu kokuşmuş sistemi yok edeceğiz” diyen BTP başkanı Hüseyin Baş vatandaşlara da şöyle seslendi:

“Sistem, anlayış büsbütün yanlış. Düzelmede lakin baştan aşağı olur. Alttan üst hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Bunları dillendireceğiz, vatandaşın bunların farkına varmasını sağlayacağız lakin vatandaşın sistemi, yöneteni, kurguyu değiştirmesi lazım. Sorun burada bu. Yoksa biz daha çok milyar dolarlar, çok parasız oteller, çok armağan saatler, çok şeyler duyarız. Şu anda duyduklarımız bence 20 yıllık siyasi tablonun çok çok küçük bir kısmı. Neler, neler yaşandı? Ki bunları duyduk, gördük, şahit olduk lakin bir şey olmuyor. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu çok kokuşmuş bir nizam, bu nizamı yok edeceğiz inşallah.’

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı