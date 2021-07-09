Bu çorbalar serinletiyor, tok tutuyor, sağlık veriyor

Pandemi sürecinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için kıymetli rol oynayan çorbalar, sıcak yaz aylarında çok tercih edilmeyebiliyor. Lakin birtakım çorbalar üzerinde dumanı tütmesinin tersine, soğuk tüketilerek de hem serinletiyor hem de varlıklı besleyici bedelleriyle bağışıklığı güçlendiriyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Pandemide virüslere karşı direncimizi artıran yaz zerzevatları ve meyveleriyle hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde bedenin temizlenmesinde yani detoksunda kıymetli yarar sağlar. Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesi istikrarlı ve kâfi olacaktır” diyor. Buna rağmen mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen yararları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tavsiyesi verdi.

Ayran Aşı Çorbası

Yüksek antioksidan düzeyine sahip nane ve dereotu içeren soğuk ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat ve C vitamini tarafından varlıklı içeriğiyle detoks tesirini takviyeler. Sindirim sistemine sağladığı olumlu tesirlerle birlikte yaz aylarında sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır.

Erişteli Mercimekli Yoğurt Çorbası

A vitamini, folat ve demir istikametinden varlıklı olan nane ve A, C ve K vitaminlerinden varlıklı yeşil mercimek içeren soğuk erişteli mercimekli yoğurt çorbası hem protein bakımından hem de vitamin-minerallerden varlıklı lifli içeriğiyle tokluk sağlar ve kilo vermede yardımcı olur.

Fesleğenli Kabak Çorbası

Düşük kaloriye sahip ve A vitamini, lutein, zeoksantin, beta-karoten üzere antioksidan tesire sahip karotenoidler açısından varlıklı olan kabak bağışıklığı desteklemesinin yanı sıra detoks tesiri yüksek olan sebzelerdendir. Bedendeki hür radikallerle savaşan antioksidanlara sahip fesleğen kabak ile birlikte soğuk çorba olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini olumlu istikamette takviyeler.

Gazpazho Çorbası

Domates, C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat tarafından varlıklı içeriğinin yanı sıra kanser savaşçısı olarak bilinen domates likopen içeriğine sahiptir. Salatalık, yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte yüksek oranda su içerir ve hidrasyonu destekleyerek kilo kaybına takviye olur. Yüksek C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan dolmalık biber bağışıklığın desteklenmesinde olumlu rol oynar ve kilo kaybını takviyeler. Bu güçlü içerikli zerzevat ve meyveleri içeren soğuk gazpacho çorbasına sofralarınızda yer verin.

Pancar Çorbası

Nitrat içeriği ile yüksek kan basıncını düşürücü tesire sahip olan pancar, bedende inflamasyonla savaşır. Yüksek C vitamini ve folat içeriğinin yanı sıra yüksek su içeriği ile hidrasyona dayanak olur. Ayrıyeten lif içeriği ile iştahı azaltarak kilo kaybına dayanak sağlayan pancarı soğuk pancar çorbası olarak kesinlikle sofralarınıza ekleyin.

Hibya Haber Ajansı