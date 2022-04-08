Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 6 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW kütüphanesine, bu Perşembe günü, yeni bir demo deneyimi güncellemesi geliyor ve üyelerin “Ücretsiz Demoları Anında Oyna ” satırında bulunan belirli demolara anında tıkla ve oyna erişimi sağlanıyor.

Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option ve The RiftBreaker Prologue ile başlayan yeni lansman serisiyle, üyelerin GeForce NOW’da yayınlanan popüler oyunları, tam PC sürümünü satın almadan önce test etmeleri sağlanıyor. Zamanla bu kısma daha fazla oyun eklenecek.

2021 Epic MegaJam yarışmasının iki finalisti de oyun listesine katılacak ve doğrudan Unreal Engine’den kütüphaneye gelecek. Hızlı tempolu, siber temalı oyun Boti Boi yakınlaştırılabilir ve farklı dünyasında dolaşılabilir. Ayrıca Microwasp Seekers’da, beeBot’lar aranabilir ve hızlı erişim için dosyalar organize edilerek ana kullanıcıya yardımcı olunabilir.

Bu yeniliklere ek olarak, 2.0.39 uygulama güncellemesi, genel deneyim iyileştirmeleriyle PC ve Mac için kullanıma sunuluyor ve GeForce NOW Kütüphanesi’ne de yeni bir oyun grubu katılıyor.

Yeni demolara ek olarak, bu hafta 6 yeni oyun geliyor:

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

Northgard (Epic Games Store)

Offworld Trading Company (Steam)

Spirit Of The Island (Steam)

TUNIC (Epic Games Store)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı