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Ana Sayfa Teknoloji 15 Nisan 2022 20 Görüntüleme

Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 8 yeni oyun ekleniyor

Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 8 yeni oyun ekleniyor

Aralarında “Need for Speed HEAT ” ve “Plants vs. Zombies Garden Warfare 2” de bulunuyor

Bu hafta, GeForce NOW’a 8 yeni oyun katılıyor. Bunların arasında yer alan, Electronic Arts’ın iki yeni oyunu Need for Speed™ HEAT’te (Steam ve Origin) kazanmak için yarışılabilir ya da Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2’de (Origin) hırçın zombilere karşı bitki tabanlı savaşa girilebilir. Tüm oyunlar, GeForce NOW’dan teknolojik gücü yetersiz PC’lere, Mac’lere, Chromebook’lara, SHIELD TV’ye ve mobil cihazlara aktarılabiliyor.

Bu hafta aynı zamanda yeni bir ücretsiz, anında oynanabilen demo olan Terraformers: First Steps on Mars da sunuluyor. Üyeler, tam oyunun önümüzdeki hafta yayınlanmasından önce demoyu deneyebilecekler.

Geçen hafta açıklanan ücretsiz, anında oynanabilen oyun demoları oldukça ilgi gördü. Birkaç oyun demosu şimdiden GeForce NOW’da en çok oynanan oyunlar arasına girdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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