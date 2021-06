Bu kitap bir armağan; bir güzele adanan…İyi ki doğdun Maya

“Maya’s Hochzeit” yani “Maya’nın Düğünü”, Mimar Bilen Güneş’in günlüğü. Tek tek her gününü not ettiği bir günlük değil fakat… Yaşanmışlıklarından elinde kalan, hayatının kendisinde iz bırakan kesitlerini ve kırılma anlarını bazen yazıyla bazen çizgiyle not düştüğü bir kolaj.

Bilen, “ Malum; hayat bir yolculuk…Kimi vakit yolların, kimi vakit şartların değiştiği fakat yolu yürüyenin değişmediği “iki kapılı bir han”. Bu kitap bir yolcunun günlüğü; yaşadıklarının, hissettiklerinin bazen yazıya bazen de çizgiye döküldüğü bir günlük. Bir anıda, bir histe, bir fikirde ya da bir şahısta yaşananları yaşatmak için çıkılan bir yolun birinci öyküsü” diye tanımlıyor kitabını.

Hayykitap Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili Bilen Güneş’in transferlerine şöyle devam ediyor:

“Bir de ikinci hikaye var: Maya Home yani İda Dağları’nın eteklerinde, bahçesinde Nâzım’ın zeytin ağacı; bir mimar olarak yapmayı düşlediğim, kapısı tüm canlara açık bir yer.

Her iki hikaye ismini Maya’dan alıyor. Benden evvel bu dünyadan göç eden Maya benim kızım. Varoluşçuluğun derin sularına dalmama; varsa şayet hayatın ve yaşamanın bir manası, peşine düşmeme; olgunlaşmama ve tek gerçeğin mevt değil lakin sevmek, yaşamak ve var etmek olduğuna inanmama vesile olan Maya…

Ve bu iki hikaye, birlikte ve illa ki insanca ve dostça yaşamak içindir…

Yaşamaya selam olsun!”

Bilen Güneş, 1969’da İstanbul’da doğdu. Yüksek tahsilini Almanya’da mimarlık üzerine yaptı. Hür mimar olarak çalışıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı