Bu şikayetler ertelemeye gelmez

Günümüzde ortalama bir erişkin gününün 9 saatini oturarak geçiriyor! Bu durum diyabet ve kalp hastalıklarının sıklığını artırdığı üzere omurganıza da ziyan veriyor zira ayakta iken gövdenizin yükü bacaklarınız tarafından da paylaşılırken, oturunca tüm yük leğen kemiği ve bel bölgesine aktarılıyor. Hem toplam oturma sürenizi hem de her oturduğunuzda geçen süreyi kısaltmaya çalışın. Sık sık ayağa kalkın. Ufak yürüyüşler yapın. Hatırlatıcı olarak muhakkak aralıklarla saat kurabilirsiniz. Böylece hem fazladan birkaç kalori yakmış olursunuz, hem de bel ağrısı yaşama ihtimalinizi azaltırsınız.

Günlük çalışma ortamınızı düzenleyin

Gününüzün büyük kısmını geçirdiğiniz alanlarda beden yapınıza uygun ergonomik düzenlemeler yapın. Örneğin; bilgisayar başında geçireceğiniz mühletin bir kısmını kuracağınız ayakta çalışma düzeneğinde geçirebilirsiniz. Böylelikle ekranınızın yerini ayarlayarak aşağı yahut üst bakmaktan yahut bir yana fazla dönmekten kaçınabilirsiniz. Bunu yapmak laptop’ınızın altına birkaç kitap koymak ve kablosuz fare ve klavye edinmek kadar zahmetsiz olabilir. Mutfak tezgahızın uygunsuz düzenlenmesi de boyun ve bel ağrılarınıza yer hazırlayabilir. Bu nedenle beden yapınıza uygun ergonomik düzenlemeler yaparak sorunu önleyebilirsiniz.

Esnemeyi ihmal etmeyin

Prof. Dr. Ahmet Alanay “Egzersiz sözü aslında en temelde 3 öğeyi içerir: Kas gücü, kondisyon ve esneklik. Bu üçü ortasında esneklik, her nedense, genelde daha sık ihmal edilmektedir. Ayaktayken 15-20 saniyelik geriye gerçek esneme hareketleri bel ağrılarınız için yardımcı olabilir. Yüz üstü uzanarak yapılan misal antrenman hareketleri de mevcuttur. Cenin pozu yahut gibisi antrenmanlar ile öne yanlışsız esnemeler de yapabilirsiniz” diyor.

Karın ve bel kaslarınızı güçlendirin

Duruşuzun temelini sağlayan karın ve bel kasları güzel bir nefesi ve yanlışsız postürü takviyeler. Şayet şimdi ham iseniz, öncelikle kolay nefes antrenmanları ile başlayabilirsiniz. Plank pozunda durmak da (elinizi ve/veya ellerinizi yere koyup bedeninizi yer ile 45 derece oluşturacak formda durmak) bu kasların güçlenmesi için tesirlidir. Formunuz yerine geldikçe plank durumunda yerde koşma yahut yengeç tekmesi üzere antrenmanlara geçebilirsiniz. Birden fazla vakit kendi beden yükünüz ile yapacağınız kolay antrenmanlar kâfi olacaktır. Daha ileri seviye antrenmanlar için antrenman bantları, hafif yükler ve gibisi eserlerden faydalanabilirsiniz.

Omuz nesli antrenmanları yapın

Uzun mühlet makûs durumda, öne eğilmiş yahut bükülmüş halde, oturmak sırtınıza, omuzlarınıza ve dirseklerinize büyük ziyan veriyor. Omuz neslinizi sıkarak, kürek kemiklerinizi omurganıza yanlışsız yaklaştırın. Elinizi art cebinize atıyormuş üzere düşünebilirsiniz. Bu hareket sırt kaslarınızın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bu durumda birkaç saniye kalın ve sonra gevşeyin. Her saat başı bu hareketi birkaç kere tekrarlarsanız sırtınızdaki gerginliğin azaldığını ve kaslarınızın gevşediğinizi hissedeceksiniz. Daha uygun bir oturma konumu için ayağınızın altına bir basamak koyabilirsiniz. Dizlerinizi kalça düzeyine yahut hafif üzerine yükseltmek belinizdeki yükü azaltacaktır.

Boynunuzu hareket ettirin

Telefonlara, tabletlere ve taşınabilir bilgisayarlara bakmak için eğilmek boynumuzun uzun müddetler güçlü bir konumda kalmasına neden oluyor. Kolay boyun idmanları ile kaslarınızı bir yandan gevşetirken bir yandan güçlendirebilir ve hareket genişliğinizi artırabilirsiniz. Boynumuz birçok kıymetli damarsal ve sinirsel yapının geçtiği bir yer olduğu için bu biçim idmanların yavaş, nazik ve dikkatli yapılması değerlidir.

Bacak ardı kaslarınızı uzatın

Prof. Dr. Ahmet Alanay “Vücutta iki eklem birden geçen nadir kas kümelerinden olan bacak gerisindeki “hamstring” kaslarımız, kas kısalığı ve gerginliğinin en sık görüldüğü kas gruplarındandır. Bu kasların esnetilmesi ve uzatılması duruşunuzun düzelmesi için de yardımcı olacaktır. Yatarak, oturarak ve ayakta yapılabilecek değişik antrenmanlar ile bacak gerisi kaslarınız esnetilebilir” diyor.

Rahat ve destekleyici ayakkabılar giyin

Eskisinden çok daha uzun mühlet meskende kalıyorsanız mesken için rahat ve ayak tabanını destekleyen ayakkabılar giyebilirsiniz. Ayak iç arkını destekleyen ayakkabılar, birebir vakitte dizler ve kalçalar aracılığıyla postürün düzenlenmesinde ve bel ağrılarının azaltılmasında tesirli olabilir. Dışarıya çıktığınızda da ayakkabınızın şık olmasından çok, sağlıklı ve rahat olmasını tercih edin.

Kilonuza dikkat edin

Fazla kilo da bel ağrısına katkı yapan ögelerden biridir. Uzunluk ve kilo ölçümlerinizi kullanarak beden kitle indeksinizi hesaplayabilir ve varsa, kilo fazlalığınızı daha uygun değerlendirebilirsiniz. Bazen fazla yük yapan kilolar bedeninizde değil de taşıdığınız, kaldırdığınız eşyalarda da olabilir. Ağır eşyaları nasıl daha ergonomik halde kaldırabileceğinizi öğrenin. Unutmayın, yorgun bir kas, zayıf ve ağrıyan bir kas olarak size geri dönecektir. Kaslarınız üzerindeki gereksiz yükleri azaltın.

Ortamın düzgün ışıklandığından emin olun

Günlük hayat ve çalışma ortamınızın makus aydınlatılmış olması boynunuzu daha fazla eğmenize neden olacak ve gözlerinizi yoracaktır. Masa üstü yahut yerde duran ayaklı aydınlatmaları yakınınıza alarak ortamın daha uygun aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Yeriniz dar ise masa ve ekranlara bağlanabilen klipsli aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Aydınlatma düzeneğiniz oturma-kalma hareketlerinizin zorlaştırmayacak formda ayarlanmasına da ihtimam göstermelisiniz. Aslında tüm bu ayarlama ve düzenlemeleri yapmak için bir iki kere uğraşacaksınız lakin sonrasında uzun periyotta çok yararını göreceksiniz.

Prof. Dr. Ahmet Alanay, ‘kırmızı bayrak bulgusu’ olarak isimlendirilen ve gecikmeden doktora başvurulması gereken şikayetleri şöyle sıralıyor;

Kollarda yahut bacaklarda birinci kere ortaya çıkan yahut 2-3 haftada güzelleşmeyen uyuşukluk, hissizlik ve karıncalanmalar

Kollarda ve bacaklarda güç kaybı olması; elden eşya düşürme, parmak uçlarında yahut topuklar üzerinde yürümekte tek taraflı zorlanma

Gece uykudan uyandıran ağrı olması

Ateşlenme, kilo kaybı, bulantı vb sistemik bulguların ağrıya eşlik etmesi

Oturak bölgesinde uyuşukluk, hissizlik

Küçük ya da büyük tuvaletini tutmakta zorlanma ve kaçırma

Hibya Haber Ajansı