”Bu topraklarda her dönem Yunus Emre’ler oldu, olmaya devam edecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Kütüphane’de Bir Gece” etkinliği kapsamında Yunus Emre üzerine yaklaşık 36 yıldır araştırmalarını sürdüren ve bu alanda birçok eseri bulunan Yazar Mustafa Tatçı’yı Kocaelili okurlarla buluşturdu. Yunus Emre’nin gençlere rehber olması gerektiğinin altını çizen Tatçı, Anadolu toplumu içinde her dönem Yunus Emre’lerin var olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi. Yazar Tatçı, “700 yıllık dönem içinde Anadolu’da 2 bine yakın Yunus Emre yetişmiş. Bu topraklarda her zaman Yunus Emre’ler vardı, olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

KÜTÜPHANEDE BİR GECE SÖYLEŞİSİNE YOĞUN İLGİ

Mehmet Önder moderatörlüğündeki Mustafa Tatçı söyleşisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Akşam 20.00’den sonra başlayan söyleşiye okurlar yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve yazar Leyla İpekçi de söyleşinin konukları arasında yer aldı.

YUNUS EMRE, TÜRKÇE’NİN EN BÜYÜK ŞAİRİDİR

Yazar Tatçı söyleşide Yunus Emre’nin Türkçe’nin en büyük şairlerinden biri olduğunu söyledi. Bu özelliği ile Yunus’un İslamiyet anlayışını Türkçe olarak ifade ettiğini kaydeden Yazar Tatçı, “Yunus Emre hem yaşadığı dönemde hem de vefat ettikten sonra pek çok yazar ve şaire ilham olmuş, yol göstermiştir. Tasavvuf edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Yunus Emre, İslam anlayışını Türkçe olarak kaleme almıştır. Bu yönüyle İslami pek çok terimi Türkçe’ye kazandırmıştır” dedi.

HER OKUYUŞUMDA BAŞKA DERİNLİKLER KAZANIYORUM

Moderatör Mehmet Önder’in sorularıyla ilerleyen söyleşide yazar Tatçı,

Yunus Emre’yi her okuyuşunda yeni şeyler öğrendiğini ve yeni derinlikler kazandığını dile getirdi. Yazar, Yunus Emre’nin günlük konuşulan Türkçe’ye üst perdeden bir kimlik vererek, yeni bir mana dili ortaya koyduğunu aktardı.

YUNUS DÜŞÜNCESİ DÜNYAYA MAL EDİLMELİ

Okurların büyük bir ilgi ve dikkatle izlediği söyleşide Yazar Tatçı, Yunus düşüncesinin dünyaya mâl edilmesi gerektiği üzerinde durdu. “Yunus Emre’yi en iyi şekliyle anlatmamız gerekiyor” diyen yazar, “Belgeseller ve filmler önemli ama illa kaliteli romanlar kaliteli Dîvân baskılarına da önem vermemiz lâzım. Tabii bütün bunları yapabilmek için iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

AYDINLIK’TAN TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Söyleşinin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Yunus Emre söyleşisi ile “Kütüphane’de Bir Gece” etkinliğine konuk olan yazar Mustafa Tatçı’ya, söyleşinin moderatörlüğünü yapan Mehmet Önder’e ve yazar Leyla İpekçi’ye çiçek vererek teşekkür etti. Yazar Tatçı, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı