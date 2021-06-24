Bu yatta Türkçe konuşmak yasak

Daha evvel yurt dışına gitmek, iş temasları ayarlamak zorken online manzaralı konuşmalar sayesinde birçok iş insanı, ülke değiştirmeden iş mutabakatları yapabiliyor. Bu nedenle iş insanlarının yabancı lisana gereksinimleri artınca Lisan bilimci Seda Yekeler de iş beşerlerine yönelik ‘Yatta yabancı lisan turu’ başlattı.

Proje hakkında bilgi veren Seda Yekeler, “Özellikle yabancı firmalarla iş yapan lakin lisan bilmediği için sorun yaşayan iş insanları, yat cinsinde büsbütün yabancı çalışanların hizmet ettiği bir ortamda lisan öğrenecek. Ülkemizden ve farklı ülkelerden çok sayıda iş insanını bir ortaya getiriyoruz. Bodrum’dan yola çıkacağız ve Ege kıyılarını dolaşacağız” dedi.

Eğitimler 8 kişilik

Yat tipine katılacak iş insanlarının kümelere ayrılacağını, kümelerin da en fazla 8 kişilik olacağını aktaran Yekeler, “Belirli seviyede İngilizce bilen işadamlarımıza interaktif bir eğitim verilecek. Business English eğitimi alacak iştirakçilerimiz, yatta bulundukları mühlet içerisinde İngilizce harici öteki hiçbir lisanı kullanmayacaklar. Tekrar yat gezisi mühletince iştirakçilerimize dünya mutfağından örnekler sunulacak ve sağlıklı beslenme konusunda diyetisyen takviyesi verilecek” diye konuştu.

İş insanlarının ilgisi arttı

Daha evvel yurt dışına gitmek, iş temasları ayarlamak zorken online imajlı konuşmalar sayesinde bilhassa son periyotta İngilizce öğrenmek isteyen iş insanlarının sayısı daha da çok arttığını aktaran Yekeler, “Online görüşmeler nedeniyle yabancılarla iş toplantısı ayarlamak artık çok kolay. Bu noktada tercüman aracılığıyla konuşmak ise çok verimli olmuyor. O nedenle son devirlerde yabancı lisan öğrenmek isteyen çok sayıda iş adamı oluyor. O nedenle yat çeşidine da ilgi arttı” sözlerini kullandı.

Öğrenmenin yaşı yok

Yabancı lisan öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Yekeler, “Özellikle aşikâr bir yaşa gelmiş olan katılımcılarım bazen ‘Okuldayken yabancı lisan dersini hiç sevmezdim, tam bir umutsuz vakaydım’ üzere negatif cümleler kurarlar. Lakin unutmayınız ki okulda yabancı lisan derslerinde pek de başarılı olmayan birçok insan daha sonra yabancı lisanı öğrenebilir. Günümüz dünyasında çok daha şanslıyız aslında… Çağdaş usuller, eğlenceli ve irtibat kurmaya çok daha yardımcı metotlar mevcut. Kâfi ki kendinize itimadın. Utanmak diye bir şey yok! Yanılgı yapmak lisan öğrenme sürecinin çok doğal bir parçasıdır” dedi.

Özel metod uyguluyor

Yabancı lisan öğretiminde YEK metodunu uyguladığını aktaran Yekeler, metodla ilgili ise şu bilgileri verdi: “YEK metodu bilinen tüm lisan edindirme uygulamalarından farklı olarak beyindeki gri hücreleri hedefleyen idmanlardan oluşuyor. Tecrübeye dayalı ve kalıcı edinime kolaylık kazandıran bir metot. Yek Metot; kişinin beynindeki lisan edinme bölgesinin nasıl çalıştığını ve ne kadar açık olduğunu tahlil eden bir lisan tahliline dayanan ve bir lisan haritasının çıkartıldığı bir metot. Yani bireye özel. Uzun yıllar, sağ lob ile sol lobların birbirinden farklı çalıştığına dair çalışmalar yapılmıştı. Son 20 yılda ise, bilhassa birden fazla lisan bilen insanların bu iki lobu tıpkı anda kullandıkları ortaya çıktı.”

Büyük ilerleme yaşanıyor

İş beşerlerine da bu usulle lisan öğrettiğini aktaran Yekeler, “Böylelikle İngilizce bilmeyen ya da konuşma yüreği olmayan iş insanlarında büyük ilerlemeler yaşıyoruz. Yıllarca İngilizce bilmediği için yurt dışıyla iş yapamayan iştirakçiler şu anda çok önemli muahedeler imza atıyorlar” diye konuştu.

2009’da kurduğu Türkiye’nin birinci lisan vakfı olan SEYEV’le Şanlıurfa, Ordu ve Hakkari’deki köy okullarına ve öğrencilere takviye olan Yekeler, Sen de Konuşabilirsin’ isimli kitabı hakkında ise “Bu kitap yabancı bir lisan öğrenmek için bir türlü fırsat bulamadım diyenlerin, yabancı lisan düzeylerini geliştirebileceklerine inandıran bir kitap olsun istiyorum. Türkiye’de artık anlıyorum ancak konuşamıyorum sorunu çözülsün istiyorum” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı