Bu yaz çocuklar teknolojiyle eşsiz bir deneyim yaşayacak

Çocukların ve gençlerin analitik düşünme marifetlerini geliştirmeye yönelik online İngilizce kodlama programları sunan Hub21, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden yetenekli ve tutkulu eğitmenleri ile öğrencilerin tecrübelerine eşlik ediyor. 5 – 18 Temmuz, 26 Temmuz – 8 Ağustos ve 9 Ağustos – 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek programlar kapsamında 7 – 17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, eğlenceli animasyonlar, interaktif kıssalar, küçük oyunlar kodlayarak yaratıcılıklarını kullanma fırsatı yakalıyor. Platformda, kodlamaya yeni başlayan ya da daha evvel kodlama eğitimi almış kullanıcılar için farklı içerikler sunuluyor.

Hub 21, öğrencileri yaz boyunca hem eğlenmek hem yeni arkadaşlar edinmek hem de teknoloji eğitiminde onlara eşsiz bir tecrübe yaşatmak için sanal yaz kampına davet ediyor. Öğrenciler için yesyeni eğlenceli ve öğretici içerikler sunan program, birbirinden yaratıcı ve heyecan dolu aktivitelerle bu yazı mükemmel bir tecrübeyle doldurmaya hazırlanıyor.

İlham dolu bir seyahate çıkmaya hazır mısınız?

Yaz kampına katılan öğrenciler, sırf hızlandırılmış bir öğrenme tecrübesinin kesimi olmakla kalmıyor, tıpkı vakitte yaşıtlarından da ilham alıyorlar. Bununla birlike, Hub 21 eğitmenlerinin rehberliğinde yeni kontaklar kurma imkanı buluyor ve ilgi duydukları teknolojilerin tüketicisi yerine üreticisi olarak öğrenme fırsatı yakalıyorlar.

Azamî 3 şahıstan oluşan kümelerde toplumsallaşma ve iş birliği, ekip çalışması, bağlantı üzere yetkinlikleri geliştirme imkanı sunan sanal yaz kampında, programlar İngilizce ve Fransızca lisan seçenekleriyle gerçekleşiyor. Öğrenciler tıpkı vakitte 10 farklı ülkeden iştirakçilerin olduğu milletlerarası bir kümenin modülü olarak, farklı kültürleri tanıma ve yabancı lisan yetkinliklerini geliştirme fırsatlarına da sahip oluyor. Her ilgi alanına nazaran farklı içerikler sunan Hub 21 kampları, azamî 3 şahıstan oluşan küçük kümelere katılmak yerine 1-1 şahsileştirilmiş bir rota izlemek isteyen ögrenciler için de farklı seçenekler sağlıyor.

Programlar;

Tinkercad ile 3B Modelleme (7-11)

Lens Studio ile Arttirilmis Gerceklik (10+)

Earsketch ile Python Kodlama ve Muzik (10+)

Construct 3 ile Oyun Geliştirme (8-10)

Scratch 3 ile Oyun Geliştirme (Yas 7-8)

Hayatın her alanında vazgeçilmez hale gelen teknolojileri tanımayı, ilgi alanlarını keşfetmeyi ve bu teknolojilerin üreticisi olmayı hedefleyen tüm çocukları bu kusursuz tecrübeye davet ettiklerini belirten Hub21 Kurucu Ortağı Sylvain Roussarie, “Çocukların ve gençlerin ilgi duydukları alanlarda, onları eğlendirmek ve yeni bir öğrenme seyahatine bağlı tutmak için en güzel tecrübesi sunmak gerekiyor. Bizce eğitimde bu tecrübe, düzgün bir müfredat ve hakikat rol modellerle sağlanabiliyor. Bu anlayışla Hub 21 olarak, eğitim içeriklerimizi oluşturduktan sonra öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerle daima yeniliyor, bu içeriklerin eğlenceli, şahsileştirilmiş ve eğitici olmasına itina gösteriyoruz. Öğrencilerimizin tecrübelerine eşlik eden eğitmenlerimiz, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören yetenekli ve tutkulu öğrenci koçlarından oluşuyor. Bugünün teknolojisinin üreticisi olan eğitim koçları, öğrencilerimizin farkli alanlara olan ilgilerini keşfedip yönlendirebiliyor ayrıyeten standart bir eğitim müfredatı dışında bir rehberlik tecrübesi de sunuyor. Yeni teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden eğitim koçlarımız, geleceğe hazırlanan öğrencilerimizin daima bir adım önde olması için çalışıyor” dedi.

3D modelleme ile favori karakterlerini modellemekten, tanınan Snapchat uygulamasında lens oluşturmaya, kendi oyunlarını geliştirmekten, kod yazarken müzik üretmeye kadar birçok farklı tecrübe Hub21 yaz kampında öğrencileri bekliyor. Çabucak kayıt olup siz de bu eşsiz tecrübeye katılmak ve programlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için hub21.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hibya Haber Ajansı