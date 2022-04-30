Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin Düzenlediği İftar Programına Katıldı

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin Düzenlediği İftar Programına Katıldı

 Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 29 Nisan 2022 Cuma akşamı Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin dü
Ana Sayfa Magazin 30 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Bu yaza “Bal”la girecekler

Bu yaza “Bal”la girecekler

Youtube’da milyonlar izlenen “Kafalar” grubunun üyelerinden Bilal Hancı ve “Cennetten Çiçek”şarkısıyla yıldızı parlayan Zehra, sözü ve müziği Sefa Nuh Polat’a, düzenlemesi Ercan Bal’a ait “Bal” şarkısıyla bu yazı karşılayacaklar. Zehra ve Bilal Hancı, sosyal medya hesaplarından şarkılarının kısa bir kısmını paylaşıp, hayranlarından birinin düğününe ziyaret edeceklerinin sinyallerini verdiler.

“BAL” I KARAVANDA ÇEKTİLER

Zehra ve Bilal Hancı’nın, bu yazın en iyi aşk şarkılarından biri olmaya aday projeleri “Bal” için Can Bilgidağ yönetmenliğinde kamera şarkısına geçtiler. Şile’de yaklaşık 16 saat süren klip çekimi, karavanla tatile çıkan iki sevgilinin maceraları ele alındı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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