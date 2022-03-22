Buca Belediyesi atık ilaçları topluyor

SÜRDÜRÜLEBİLİR bir çevre yaratmak için doğa dostu çalışmalar yürüten Buca Belediyesi’nin “atık ilaç toplama” projesi başarıyla devam ediyor. Bucalılar, evlerinde kullanmadıkları ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını, 32 eczanede oluşturulan atık ilaç toplama noktasına götürerek hem doğayı hem insan sağlığını koruyor.

Çevre konusunda farkındalık yaratan çalışmalara imza atan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın atık ilaçlar nedeniyle oluşan doğa kirliliğine “dur” demek için başlattığı proje büyük ilgi gördü. ÇEKOOP iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında vatandaşların kullanmadıkları veya tarihi geçen ilaçları atabilmeleri için Buca’daki 32 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi.

ÇÖPE DEĞİL ATIK İLAÇ KUTUSUNA

Proje sayesinde Bucalılar, atık ilaçlarını kendilerine en yakın eczanedeki atık ilaç toplama kutusuna atıyor. Burada toplanan ilaçlar Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından, belediyenin atık toplama merkezine götürülüyor. Depolanan ilaçlar bertaraf edilerek çevre ve insan sağlığı korunuyor.

ATIK İLAÇ TOPLAMA NOKTALARI

Buca’daki atık ilaç toplama kutusu bulunan eczaneler ise şöyle listelendi:

Buca, Buca Itır, Handan, Buca Erdem, Yeni Ufuk, Açelya, Buca Koop, Sultan, Mavi Ege, Yedigöller, Arzu Tan, Yurderi, Gültekin, Atabey, Şirinyer Yonca, Gönenç, Damla Işık, Elif Kübra, Yeni Nevin, Nilüfer, Seçil Eser, Gürkan, Okyanus, Baran, Ege Elif, Çay Ağacı, Ardıç, Yenigün, Pozitif, Gediz, Çamlıkule, Boras.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı