Pazaryerleri Yenileniyor Alışveriş Rahatlıyor

Pazaryerleri Yenileniyor Alışveriş Rahatlıyor

 Çankaya Belediyesi ilçede yer alan pazar yerlerini halkın ihtiyaçlarına göre düzenleyerek vatandaşların r
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 12 Mart 2022 27 Görüntüleme

Buca İstiklal Marşı için tek yürek

Buca İstiklal Marşı için tek yürek

İSTİKLAL Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 101. yılında Buca tek yürek oldu. Buca Belediyesi önünde buluşan Bucalılar, İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu.

Buca Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılını kutlamak ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak için tören düzenledi. FOMGED Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisiyle başlayan törende konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, “Kurtuluş Savaşı yıllarında aziz milletimiz, canını dişine takarak Anadolu’nun işgaline karşı mücadele etmiş, her türlü fedakârlığı yaparak ordumuzu desteklemiştir. Böylesi bir süreçte, Başkomutan Mustafa Kemal ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa, hem milletimize hem de askerlerimize moral vermek, Anadolu’da tutuşan heyecanı korumak, vatan sevgisini ve inancı güçlendirmek için büyük çaba göstermişlerdir. Milli marşımızın yazılması da bu süreçte atılan en önemli adımlardan biridir” dedi.

Ardından, törene katılan Bucalılar tek yürek olarak Bando 35 Grubu’nun eşliğinde İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, E-Ticaret Sitesi TEGV Dükkan açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, E-Ticaret Sitesi TEGV Dükkan açıldı