Buca’da “Çanakkale” ruhu

BUCA Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümüne yakışır etkinliklerle zafer ruhunu kentte yaşattı.
Buca’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı Demokrasi Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca protokolü ve gaziler katıldı.
Bucalılar akşam saatlerinde ise Işılay Saygın Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte buluştu. Yörük Türkmen Kadınları Derneği’nin zeybek gösterileriyle başlayan etkinlikte, FOMGED Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği Kurtuluş Destanı gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra sahne alan sanatçı Tarkan Erkan’ın seslendirdiği şarkılarla Bucalılar keyifli bir akşam geçirdi.
GENÇLİK ÇANAKKALE’DE
Öte yandan, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi de Çanakkale gezisi düzenledi. Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında şehitlerin huzuruna çıkan gençler, savaşın yaşandığı toprakları manevi bir atmosferde gezme imkânı buldu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı