Buca’da Deprem Farkındalığı Etlinliği

Afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, Deprem Farkındalık Haftası kapsamında İZ-AFED Derneği ile birlikte önemli bir panele ev sahipliği yaptı.

İzmir Kent Konseyi Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu’nun da desteklediği panelde; kentin depremselliği, yapı stokunun depreme dirençliliği, afet bilinci ve deprem farkındalığı ve arama kurtarmanın önemi gibi konular masaya yatırıldı.

Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü İZ-AFED Derneği ile İzmir Kent Konseyi Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Servet Ertaş’ın yaptığı panele, İzmir Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitim Uzmanı Ali Avşar, İnşaat Mühendisleri Odası Afet Kurulu Üyesi Selma Nalbantoğlu, İZ-AFED Derneği Başkan Yardımcısı Birgül Değirmenci, Asbest Mağdurları Grubu Kurucusu Çiğdem Yıldız ve BUCAKUT Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış konuşmacı olarak katıldı.

BUCAKUT EN İYİ ÖRNEK

30 Ekim İzmir Depremi’nin ardından olası afetlerde alarma geçmek için kurulan Buca Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi BUCAKUT’un çalışmalarını tebrik eden İzmir Kent Konseyi Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Servet Ertaş, “Bunların hepsi belediye başkanının duyarlılığı ile ilgili konular. Buca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç’ın bu duyarlılığı sizleri iyi noktaya getirmiş. Şu anda ilçe belediyeleri arasında yegâne, en iyi örneksiniz” dedi.

HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR

BUCAKUT Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış, vatandaşların afet farkındalığını artırmak ve gerekli hazırlıkları yapmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Barış, “En büyük amacımız, yaşadığımız kentin gerçeklerine uygun bir şekilde vatandaşlarımızın algısını, bilgisini sürekli canlı tutmak. BUCAKUT olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya nazırız” diye konuştu.

KEŞKE DEMEMEK İÇİN

İzmir Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitim Uzmanı Ali Avşar, alınacak önlemlerle tehlike kaynaklarının felakete dönüşmeden önlenebileceğini söyledi. “Keşke” dememek için “iyi ki”leri çoğaltmak gerektiğini ifade eden Avşar, örnek bir deprem çantasının evin neresinde bulunması ve içinde neler yer alması gerektiğini anlattı.

YAPI STOKU ELDEN GEÇİRİLMELİ

İnşaat Mühendisleri Odası Afet Kurulu Üyesi Selma Nalbantoğlu, 30 Ekim İzmir Depremi’nde yaşananların unutulmaması, kentin yapı stokunun da acilen elden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. İZ-AFED Derneği Başkan Yardımcısı Birgül Değirmenci, doğal afetlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi. Asbest Mağdurları Grubu Kurucusun Çiğdem Yıldız da, herhangi bir bina yıkımında havaya karışan asbestin insan sağlığına çok ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek, bina yıkımlarının asbest envanter raporu çıkarılıp, gerekli önlemler alındıktan sonra yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı