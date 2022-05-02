İnegöl Protokolü Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

İnegöl Protokolü Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

 İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün vatandaşların da katıldığı bayramlaşma töreninde bir
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 2 Mayıs 2022 22 Görüntüleme

Buca’da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Buca’da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

SOSYAL belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı.

Bucalıların yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler üreten Buca Belediyesi, Ramazan ayında kentteki dayanışmayı arttırdı. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan erzak paketleri Ramazan Bayramı arifesinde Bucalılara teker teker ulaştırıldı. Temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan paketleri teslim alan vatandaşlar, Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ramazan’ın birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ramazan Bayramı’nda sofralarda bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm hemşehrilerimizin bayramı kutlu olsun. Ağız tadıyla geçireceğimiz nice bayramlar dilerim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda savunma sanayisinde yeni hedefler belirlenecek

Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda savunma sanayisinde yeni hedefler belirlenecek