Buca’nın ‘Berlin Duvarı’ yıkılıyor

Buca’nın Efeler Mahallesi’nde yıllardan beri ilçeyi ikiye bölen ve vatandaşlar tarafından ‘Berlin Duvarı’ olarak adlandırılan atıl durumdaki demiryolu hattı AK Parti Buca ilçe başkanlığının girişimleri sonucunda kaldırılarak yürüyüş yolu ile yeşil alana dönüştürülecek.

Yıllardır ilçenin kanayan yarası haline gelen konuyla ilgili AK Parti Buca İlçe Başkanlığı’nın Ankara nezdinde gerçekleştirdiği girişimler sonuç verdi.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın yapmış olduğu bürokrasi trafiği sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait demiryolu hattı ile ilçeyi ikiye bölen duvarlarının kaldırılması için ön onay alındı.

Onayın alınmasının ardından demiryolu hattı üzerinde açıklama yapan AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, “AK Parti olarak ilçemizin her derdine, her kanayan yarasına çare olduğumuz gibi bu konuya da eğilip çok şükür sonuca ulaştık” dedi.

Kalfaoğlu: “Yaparsa AK Parti yapar”

Demiryolu hattı sorunuyla ilgili olarak İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akbaş’ı Ankara’da ziyaret ettiklerini ifade eden Hakan Kalfaoğlu, “Ankara’da isteklerimizi anlattık. Sağolsunlar hemen ilgilendiler. Çok yakında buradaki demiryolu hattının demirleri ve diğer malzemeleri sökülerek çevre düzenlemesi yapılarak halkımıza kazandıracağımız bir yürüyüş alanı oluşturulacak. Bu konuda Buca Belediyesi ile de istişare halindeyiz. Onların da desteğiyle burayı kullanışlı hale getireceğiz. Bundan sonra Efeler Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın gözü aydın olsun. Efeler Mahallesi’ndeki ‘Berlin Duvarı’ yıkılıyor. Hizmet deyince siyaset gütmüyoruz. Her zaman olduğu gibi ‘Yaparsa AK Parti yapar’ diyoruz. Bundan sonra da Bucalılar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Devlete ait olan yerlerde sorun kalmadı

Esas olarak sürecin bu kadar uzun zamandır tıkanmasının nedeninin hat üzerindeki tren istasyonu ve demiryolunun devamı olduğunu aktaran Hakan Kalfaoğlu, “Buca Belediyesi ile bazı dernekler tren istasyonunu restore edip kullanmak istiyor. Tren istasyonunun olduğu yerde Buca’nın ilk iş merkezlerinden birisi olan Erol İş Merkezi var. Tapunun büyük bir kısmı TCDD’ye ait, üst yapıların büyük bir kısmı da mal sahiplerine ait. Bu tapu sorunu içine istasyon da giriyor. Buranın tadilatı ve düzenlenmesi ayrı uzun bir süreç. İşte biz burada devreye girerek vekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın desteğiyle iki konuyu birbirinden ayırdık. Önce bu eziyeti çözeceğiz ardından istasyon konusunu ayrı çözeceğiz” diye konuştu.

Muhtar Aktaş: “Çok teşekkür ediyoruz”

Neredeyse 20 yıldır hattın kullanılmadığını hatırlatan Efeler Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş ise

“Burada 5 kuruşluk kamu yararı yok. Nedense atıl bir durumda duruyor. Buranın güvenliği ve trafikle ilgili büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kronikleşmiş bir sorundu. İlk seçildiğimden beri bu konuyla ilgilendik. Sadece gerekli yerlere konuları ilettim. Sağolsun AK Parti ilçe başkanımız ve Mahmut atilla kaya vekilimiz ilgilendiler ve bu aşamaya geldik. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı