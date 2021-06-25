Buca’nın konteynerlerinde gece gündüz temizlik

Buca Belediyesi, yaz aylarının artan sıcaklığıyla birlikte çöp konteynerlerinin paklığı için çalışmalara sürat kattı. Buca’nın 47 mahallesindeki çöp konteynerleri, her gün paklık aracıyla geceden sabaha yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Kent paklığı için yaptığı yatırımlarla esaslı bir değişim süreci başlatan Buca Belediyesi, sokaklardaki paklık çalışmalarına devam ediyor.

Gün uzunluğu kent paklığı için sokak sokak alın teri döken Buca Belediyesi Paklık İşleri Müdürlüğü takımları, akşam trafiğin rahatlamasıyla birlikte çöp konteynerlerindeki dezenfekte çalışmalarına sürat kattı.

KONTEYNERLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Devam eden koronavirüs (Covid-19) süreci ve yaz aylarının artan sıcak havası nedeniyle çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için konteynerler teker teker temizlendi. Her gün geceden sabaha Buca’nın 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren gruplar, çöp konteyneri yıkama aracıyla konteynerlerin dezenfeksiyonunu sağladı. Takımlar, belirledikleri rota doğrultusunda rutin olarak çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı