Buderus Star Club’tan Kat Kat Puan Kampanyası!

Buderus Star Club, Haziran ayına özel 3 kat puan kampanyası gerçekleştiriyor.

Buderus Star Club, 1-30 Haziran tarihleri ortasında gerçekleştirilecek kat puan kampanyasıyla iş ortaklarına kazandırmaya devam ediyor. Tüm Türkiye’de devreye alımı gerçekleştirilecek Logamax plus GB122i, Logamax plus GB022i ve Logamax plus GB062 model kombilerde geçerli olacak kampanya ile Buderus Star Club üyeleri 3 kat puan kazanma fırsatı yakalıyor. Kampanya ile Buderus Star Club hem üyelerinin uzmanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlıyor hem de basitçe toplanan puanlarla üyelerine çeşitli ikramlar sunuyor. Üyeler topladıkları puanlar karşılığında varlıklı armağan kataloğundan istediklerini seçebiliyorlar.

Buderus’un uzmanlar için yarattığı ayrıcalıklı bir dünya: Buderus Star Club

Buderus Star Club; bölümdeki uzmanlara satış ve montaj yaptıkça star puan kazandıran, birebir vakitte üyelerine teknik eğitimler, teşvik seyahatleri ve iş geliştirmeye yönelik pek çok imkan sunan bir program. Buderus yetkili toptancı bayileriyle çalışan montajcı alt bayiler için geliştirilen bu sistem ile bölüme sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Buderus Star Club üyelere birçok avantaj ve ayrıcalık sağlamanın yanında, profesyonelliklerini geliştiren ve destekleyen bir konsept sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı