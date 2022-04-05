Bulutistan ve Synergia’dan Girişimcilere Özel Hizmetler

Türkiye’nin ilk ve lider yerel bulut sağlayıcı firması Bulutistan, her ölçekten şirketin verimliliğine, büyümesine ve globalleşmesine fiziksel, dijital ve entelektüel hizmetlerle katkı sağlayan yeni nesil ofis yönetim merkezi olan Synergia Coworking ve İş Hizmetleri Platformu ile iş birliği yapıyor. İki şirketin öncelikli hedefleri arasında girişimcilik dünyasına bulut odağında ileri teknolojiyle ve kaliteli çözümlerle katkı sağlamak var.

Türkiye’nin ilk ve lider yerel bulut sağlayıcı firması Bulutistan, 45’ten fazla ülkeden üyelere sahip Coworking ve İş Hizmetleri Platformu olan Synergia ile iş birliğine gitti. Her ölçekten şirketin verimliliğine, büyümesine ve globalleşmesine fiziksel, dijital ve entelektüel hizmetlerde katkı sağlayan yeni nesil bir ofis yönetim ve hizmet şirketi olan Synergia, geleneksel paylaşım ofislerin aksine kendisini “bütün şirketler, üniversiteler ve kurumlar için hizmet merkezi” olarak tanımlıyor. Gerçekleşen bu iş birliğine yönelik Bulutistan Kurucu Ortağı ve CEO’su Begim Başlıgil, “Girişimcilere şirket kuruluşundan itibaren ihtiyaç duydukları bulut hizmetlerini güvenilir, uygun maliyetli, yüksek performanslı sunucular üzerinden, Bulutistan kalitesi ile sunuyoruz. Synergia’nın önemli özelliklerinden biri, pazarda en iyi partnerle ve çözüm ortaklarıyla çalışması ve tüm arka plan hizmetlerini tek platform üzerinden kendilerine ulaştırması” dedi.

“Ülkemizdeki girişimcilerin önündeki bariyerleri kaldıran bir iş birliği”

Bulutistan ve Synergia’nın gerçekleştirdiği bu iş birliğinin en önemli farkının Synergia’nın sadece seçkin çözüm ortaklarıyla aynı model üzerinde çalışması olduğunu belirten Başlıgil, bu ortaklığı nasıl tanımladıklarını şöyle anlattı: “Bu güç birliğini, Türkiye’de faaliyette olan alanının en iyisi iki şirketin hizmetlerini karşılıklı olarak müşterilere ulaştıran, marka değerlerimize ve bilinirliğimize katkı sağlayan, ülkemizdeki girişimcilerin önündeki bariyerleri kaldıran bir iş birliği olarak tanımlıyoruz. Dünyamızın ve dünya ekonomisinin yarınını artık yenilikçi fikirlere sahip girişimciler belirliyor. Biz de girişimciler başta olmak üzere tüm müşterilerimize hizmetlerimizi uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde ulaştırmak ve onlara gelecek yolculuklarında katkı sağlamak istiyoruz”.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı