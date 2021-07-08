Bünyamin Aydın, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için Türkiye koleksiyonunu tasarladı

Geçtiğimiz yaz düzenlenmesi planlanan fakat COVID-19 global salgını sebebiyle 2021’e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz – 08 Ağustos 2021 ve Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-05 Eylül tarihleri ortasında düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın akabinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı 23 Haziran tarihinde İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda koreografisi ve yapımını Uğurhan Akdeniz’in gerçekleştireceği bir defile ile sunuldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için, Les Benjamins Kreatif Yöneticisi Bünyamin Aydın, Tokyo’da yarışacak Türk atletlerin resmi spor kıyafetleri için eşsiz logo desenleri tasarladı. Bünyamin Aydın, tasarım mirasından ilham alarak erkek ve bayan atletlerin Nike formalarını süsleyecek özel bir monogram yarattı.

Les Benjamins Kreatif Yöneticisi Bünyamin Aydın, “Türkiye’yi en düzgün tanımlayacağını düşündüğüm bir logo tasarladım” diye açıklıyor ve monogramın mozaik deseninin dört klâsik dokuma deseninden oluştuğunu ekliyor. “Her bir desen; Özgünlük, Birlik, Yaratıcılık ve Çeşitlilik temalarını temsil ediyor. Köklerimizden ilham alan bu seyahat, kendi tasarım dilimle birleşerek bu noktaya geldi.“

Türk halı motiflerinden ortaya çıkan ve üstte belirtilen dört pahanın kıymetini vurgulayan dört desen, gömlek, polo, fermuarlı üstler, şortlar, eşofman, rüzgarlık, şapka üzere aksesuarları içeren erkek ve bayan atletlerin spor giysi koleksiyonuna uygulanan tek bir ikonik monogramda birleşiyor.

Bünyamin Aydın son olarak “En başından bugüne kadar bana inanan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve öngörüleriyle bana takviye olan Dr. Nazan Ölçer’e teşekkür etmek istiyorum. Atletlerimize Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı